В автомобілі мера Львова Андрія Садового знайшли невідомий пристрій

Садовий повідомив про знахідку правоохоронцям.

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У авто Садового знайшли невідомий пристрій / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

У машині Садового знайшли ймовірну "прослушку"

Пристрій має антену та SIM-карту

Його виявили через проблеми з акумулятором

У службовому автомобілі мера Львова Андрія Садового виявили пристрій з антеною та SIM-картою, який може бути призначений для прослуховування. Про це Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Оце виявили в машині. Що це таке? Важко сказати, але тут видно, що є антена, якась SIM-карта. Напевно, воно має якесь призначення. Можливо, це є прослуховувальні пристрої, бо по-іншому важко їх якось назвати", - сказав Садовий. відео дня

За його словами, пристрій знайшли після того, як протягом останнього місяця акумулятор автомобіля двічі повністю розряджався. Крім того, в районі стійки машини почав з'являтися сторонній стукіт.

"Розібрали, подивилися, і оце ми маємо. Що з тим робити? Я навіть не маю гадки, хто це міг сюди поставити, але якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду, нашими органами, окей, будь ласка, прийдіть, заберіть", - зазначив Садовий.

Мер додав, що вже поінформував про знахідку правоохоронні органи. Водночас він наголосив, що відкритість і публічність є для нього одним із засобів безпеки.

"Така моя робота. Якщо це все законно, будь ласка, ще раз поставте, але вже якщо робити, то щоб акумулятор не сідав, тому що машина має бути завжди справною", - наголосив Садовий.

Зазначимо, що торік у кабінеті мера Львова також знайшли пристрій для прослуховування. Після цього СБУ розпочала кримінальне провадження з цього приводу.

Інциденти у Львові - новини за темою

Нагадаємо, поліція Львівщини заявила, що вранці 15 травня у центрі Львова невідомий чоловік облив мера Андрія Садового невстановленою рідиною. Поліцейні оперативно встановили особу нападника і затримали 46-річного львів'янина.

Як раніше повідомляв Главред,Служба безпеки України поінформувала, що в межах розслідування сутичок у Львові встановлено і затримано підозрюваного у побитті поліцейського. У повідомленні СБУ йдеться, що затримано 23-річного чоловіка, якого підозрюють у завданні тілесних ушкоджень поліцейському.

Львівський обласний ТЦК та СП поінформували про факт смертельного поранення військовослужбовця під час перевірки документів у Львові. У пресрелізі ТЦК зазначено, що під час інциденту чоловік поранив військовослужбовця в шию. Нападник отримав поранення ноги від поліцейського, а 55-річний військовослужбовець помер у кареті швидкої допомоги.

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Про персону: Андрій Садовий Андрій Садовий - український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

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