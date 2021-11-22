600 років лежала в землі: британка знайшла крихітну золоту Біблію

Британка випадково знайшла мініатюрну золоту Біблію / Twitter Norgie Pål

48-річна Баффі Бейлі працює медсестрою. Серед її хобі – пошук різних речей з металошукачем. Під час однієї з таких прогулянок жінка натрапила на неймовірну знахідку – золоту фігурку розкритої мініатюрної Біблії. Артефакт вона знайшла на території сільськогосподарських угідь.

Шукачка навіть не одразу здогадалася, що саме вона тримає у руках, адже золота Біблія має всього півтора сантиметра в ширину, повідомляє mymodernmet.

"Я прокопала трохи більше десяти сантиметрів, і це було дуже звично, – я все ще не думала, що знайшла щось особливе", – зазначила Бейлі.

Науковцям вдалося визначити вік знахідки. За їхніми словами, артефакт був створений близько 600 років тому – у XV столітті.

На сторінках розкритої золотої книжечки містяться гравюри святого Леонарда та святої Маргарети, які вважаються покровителями пологів. Така річ могла відігравати роль оберегу. Оскільки у верхній частині знахідки є невеликий отвір, науковці припускають, що цю річ могли носити як кулон або намистину. Серед ймовірних колишніх власників крихітної Біблії називають короля Річарда III, який в середині ХV століття володів територіями Йорку.

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Мініатюрний артефакт передали до Йоркширського музею.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення на користь України у справі про повернення "скіфського золота", яке розглядалося продовж семи років. За рішенням суду, колекцію кримських музеїв повинні передати Україні. Понад 560 предметів з музейного фонду України перебувають на території Нідерландів з 2013 року.

У МЗС Росії прийшли в лють після поразки у справі "скіфського золота" і пригрозили нідерландським музеям.