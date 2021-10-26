Справа "скіфського золота": Україна здобула перемогу в суді, РФ готує "удар у відповідь"

Скіфське золото передадуть Україні / УНІАН

Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення на користь України у справі про повернення "скіфського золота", яке розглядалося протягом семи років.

За рішенням суду, колекцію кримських музеїв повинні передати Україні, повідомляє місцеве видання De Telegraaf.

Справа "скіфського золота": про що рішення суду в Амстердамі

Апеляційний суд Амстердама прийняв рішення по апеляції на постанову окружного суду Амстердама, винесену в грудні 2016 року, що музей Алларда Пірсона повинен був передати кримські скарби українській державі. Йдеться про колекцію артефактів з чотирьох кримських музеїв.

У колекції понад 560 предметах з музейного фонду України, які з 2013 року знаходяться на території Нідерландів. В основному це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 млн євро.

Рішення суду в Нідерландах: реакція президента Зеленського

Апеляційний суд в Амстердамі постановив повернути "скіфське золото" Україні - спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", заявив глава держави Володимир Зеленський

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"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться в Україну. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ та Міністерства культури та інформаційної політики України за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", - написав Зеленський у Twitter у вівторок.

"Скіфське золото": позиція РФ

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права Російська Федерація.

У той же час заступник голови робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президентові РФ Олександр Молохов заявив, що рішення Апеляційного суду Амстердама буде оскаржене, повідомляє Інтерфакс.

"Рішення Апеляційного суду Амстердама з питання приналежності "Скіфського золота" не є до кінця правовим, носить більшою мірою політизований характер. Набуття чинності цього рішення означає грубе порушення права народу Криму на доступ до власної культурної спадщини, яке було гарантовано низкою міжнародно-правових актів. Повернення колекції на Україну суперечить базовим принципам міжмузейного обміну, правилам збереження археологічних знахідок в нерозривному зв'язком з тієї місцевості, звідки вони походять", - сказав Молохов.

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Нагадаємо, Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року постановив, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв має бути повернута Україні.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, національним заповідником Херсонес Таврійський і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсон 6 лютого 2014 року в рамках виставки Крим - золотий острів в Чорному морі.

Після анексії Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії.