У МЗС Росії прийшли в лють після поразки у справі "скіфського золота"

Марія Захарова відреагувала на рішення суду / Reuters

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова різко відреагувала на рішення суду Амстердама щодо справи "скіфського золота" - так, вона назвала це "небезпечним прецедентом" і пригрозила нідерландським музеям, повідомляє пресслужба МЗС Росії.

Як вважає Захарова, голландські судді "повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є спадщиною народів Кримського півострова", тому що саме там артефакти були знайдені.

"Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн і ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейного співробітництва, в т. ч. між Росією і Нідерландами",- заявила представник російського МЗС.

Повернення скіфського золота Україні

Апеляційний суд Амстердама виніс вердикт, згідно з яким скіфське золото має повернутися в Україну. Справа, яка розглядалася 7 років, завершилася перемогою Києва, і тепер колекцію кримських музеїв мають передати українській державі.

Відомо, що це понад 560 предметів з музейного фонду України. З 2013 року вони перебували на території Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції оцінюється на суму приблизно в 10 мільйонів євро.

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Судовий спір про приналежність Скіфського золота йшов між Україною і музеями в анексованому Росією Криму, колекцію з яких віддавали на виставку в Нідерланди. Однак після окупації Кримського півострова кримським музеям повертати її не стали.

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Президент України Володимир Зеленський привітав рішення суду про скіфське золото і заявив, що Київ поверне й Крим.

"Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", - сказав глава держави.

У Росії, яка заявляла про свої права на колекцію, вже оголосили про намір оскаржити рішення суду в Амстердамі. Росіяни вважають, що рішення суду, мовляв, носить не правовий, а політичний характер.