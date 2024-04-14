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Атаки Ірану на Ізраїль: Байден екстрено скликав лідерів країн "Великої сімки"

Дмитро Відоменко
14 квітня 2024, 09:00
"Я найрішучішим чином засуджую атаки Ірану на Ізраїль", - ідеться в поширеній Білим домом заяві президента Джо Байдена.
Байден, Велика сімка
Також Джо Байден провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Американський президент Джо Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки - для того, щоб обговорити останні новини про нічну атаку Ірану на Ізраїль. Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Крім того, повідомляється, що Байден провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, а потім скликав лідерів країн "Великої сімки" (G7).

"Раніше сьогодні Іран і його маріонетки, що діють із Ємену, Сирії та Іраку, здійснили безпрецедентну повітряну атаку на військові об'єкти в Ізраїлі. Я найрішучішим чином засуджую ці атаки. Я щойно говорив із прем'єр-міністром Нетаньяху, щоб підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю. Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував здатність захищатися і відбивати навіть безпрецедентні атаки - надсилаючи чіткий сигнал своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю", - йдеться в заяві президента США, опублікованій Білим домом.

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Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети?

Fateh-110 - іранська мобільна одноступенева твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета була розроблена на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" Ірану, по суті, шляхом додавання системи наведення.

У 2010 році Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску і можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування і удару. Дальність польоту ракети заявлена як 300 км. Особливістю даного покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на ціль.

Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить до сімейства Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Війна Ірану з Ізраїлем - що відомо

Нагадаємо, 1 квітня по столиці Сирії Дамаску завдали потужного удару, внаслідок якого постраждала резиденція біля посольства Ірану в Сирії. В авіаударі звинуватили Ізраїль і пообіцяли помститися.

Після удару по іранському консульству в Сирії, внаслідок якого загинули високопоставлені іранські чиновники і генерали, загроза нової великої війни на Близькому Сході значно зростає. Американська розвідка попередила Ізраїль про можливу військову відповідь від Ірану протягом наступних 48 годин.

Також анонімний американський чиновник розповів, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах. Атаку вважають неминучою.

Крім цього, 12 квітня з території Лівану випустили десятки ракет, які були націлені на Ізраїль. Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що приблизно 40 ракет влучили на ізраїльську територію, частина з них була перехоплена системою ППО. У відповідь ЦАХАЛ здійснив удари по місцях на півдні Лівану, щоб усунути загрозу.

У ніч на 14 квітня Іран почав масштабну повітряну атаку на Ізраїль, використовуючи ракети і безпілотники .

ЗМІ Ізраїлю повідомили, що країну атакували не тільки з території Ірану, а й з Іраку, Сирії, Лівану та Ємену. Зазначається, що в повітрі одночасно перебувало близько 200 цілей.

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