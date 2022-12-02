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120 тисяч окупантів досі бунтують в наметах, нова хвиля мобілізації "потопить" РФ – Жданов

2 грудня 2022, 09:30

Система комплектування і поповнення втрат в армії РФ не витримає нової хвилі мобілізації. Окупанти не можуть впоратися навіть з тими, кого уже мобілізували.

Мобилизация в РФ, российские военные, Олег Жданов
Нова хвиля мобілізації "потопить" РФ, вважає військовий експерт Олег Жданов/ ua.depositphotos.com, Главред

Проведення нової хвилі мобілізації в РФ не врятує російський наступ в Україні. Друга хвиля "відловлювання" росіян на фронт більшою мірою спрацює проти самої країни-агресорки Росії.

У російському війську зараз не можуть впоратися з половиною тих, кого вже встигли мобілізувати на війну – новобранці постійно бунтують через погане постачання, відсутність нормальної підготовки та інші причини. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "Обозревателю".

За словами Жданова, нова хвиля мобілізації може остаточно поховати систему комплектування і поповнення втрат Росії. Головною причиною цього є корупція та крадійство у російській армії.

Система мобілізації в РФ здатна оформити призов 120 тисяч новобранців двічі на рік. Призовників "відловлюють" упродовж місяця або двох, ще місяць витрачають на те, щоб укомплектувати їх і відправити у військові частини. На більше ця система не здатна, каже Жданов.

"Нині вони набрали 240 тисяч замість 300 тисяч. 120 із них досі сидять у наметах на полігонах і постійно бунтують з приводу того, що у них погане постачання, занять ніхто не проводить тощо", – зазначає експерт.

Він наголосив, що українські військові уже вибили весь офіцерський склад збройних сил Росії. Тому навіть незрозуміло, хто ж навчатиме російських новобранців перед тим, які відправити їх на війну проти України.

"Курсанти, яких вони пришвидшеними випусками відправляють в офіцери і кидають на фронт? Це маячня. А якщо зараз військкомат разом із росгвардією продовжує відловлювати призовників і запихати в ті самі намети на полігонах, а зима виявилася не зовсім теплою, то там почнуться холодні та голодні бунти", – додав Жданов.

Мобілізація в Росії

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію та воєнний стан на більшій частині території РФ. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Також повідомлялося, що Росія планує взимку стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії. У зв'язку з цим у Кремлі очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тис. осіб. Про це написало російське видання "Важные истории" з посиланням на два джерела.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що країна-окупант Росія має намір у своїй країні і на тимчасово окупованих територіях України провести нову хвилю прихованої мобілізації у війська. Вона повинна початися з 10 грудня.

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