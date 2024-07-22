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Жінки в російських ДРГ - де вони воюють та які їх завдання в Україні

Степан Гафтко
22 липня 2024, 01:04
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Дедалі частіше в російських ДРГ українські розвідники помічають жінок у війні проти України.
Жінки в російських ДРГ - де вони воюють та які їх завдання в Україні
Жінки в російських ДРГ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Дедалі частіше у диверсійно-розвідувальних групах росіян наші бійці спостерігають наявність жінок. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"Назар Волошин.

Як сказав речник, у військових є дані, що на напрямках Донецької області у диверсійно-розвідувальних групах росіян фіксуються жінки-військовослужбовиці.

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Також він зазначив, що за перехопленнями СБУ та ГУР, окупанти залучають жінок для різних операцій та бойових дій на території України.

Війна в Україні та останні новини

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має чинити тиск на країну-агресора Росію, щоб посадити її за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

Також раніше стало відомо, що виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив, що наразі немає небезпеки для України зі сторони Білорусі.

Російські окупаційні війська продовжують свою літню наступальну кампанію і зосередили головні зусилля в Донецькій області. Чинять тиск окупанти і на півночі Харківської області, де їм не вдалося створити плацдармів для подальших атак Харкова.

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