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В Офісі президента розповіли, коли закінчиться війна

8 жовтня 2022, 22:31

Подоляк упевнений, що Україна швидше закінчить цю війну, "ніж багато хто думає".

Подоляк, втрати
Михайло Подоляк / колаж УНІАН

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, коли може закінчиться війна, яку розв'язала Росія.

В ефірі каналу FREEДОМ Подоляк не підтвердив, що війна закінчиться до Різдва, як пишуть деякі західні ЗМІ, але впевнений в "найоптимістичнішому прогнозі".

"Я не шанувальник прив'язуватися до дат. Я прихильник цієї фантастичної роботи керівництва країни - і Верховного головнокомандувача і його ставки, і Генерального штабу, і самих військових, які дуже ефективно, в меншості, з меншим обсягом обладнання, кілометр за кілометром звільняємо свої території", – говорить Подоляк.

Він підкреслив, що внутрішні конфлікти в РФ прискорюють деокупацію захоплених територій.

"Подивіться, що робиться в окупованому Криму: люди істерично бігають по магазинах і скуповують продукти, стоять в довжелезних чергах на АЗС. Вони розуміють, що коли (головний колаборант в Криму. - Ред.) Аксьонов каже "у нас все добре", це означає, що через день-два нічого не буде. Руйнування довіри до РФ (у жителів окупованих територій. - ред.) допоможе нам прискорити деокупацію. Тому я, на відміну від інших людей, оптимістичний", – зазначає радник глава ОП.

Радник керівника Офісу президента каже, що "Україна швидше закінчить цю війну, ніж багато хто думає".

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