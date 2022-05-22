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Зеленський розповів, куди в першу чергу поїде після перемоги

22 травня 2022, 22:10

Президент заявив, що бачить Польщу серед лідерів держав, які допомагатимуть у відновленні України.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський повідав, куди в першу чергу поїде / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що одним з перших його закордонних візитів після перемоги України в війні проти російської агресії буде візит до польських міст, які особливо допомагали нашій країні.

"Я, на жаль, не маю можливості сьогодні через війну поїхати в деякі міста, які або існували як гуманітарні хаби, або хаби для постачання зброї, або прекрасні міста, які прийняли наших людей, особливо жінок, дітей. У мене сьогодні немає можливості поїхати і просто подякувати цим людям і ці міста. Але я впевнений, що після того, як ми переможемо, це будуть одні з перших міст, в які я із задоволенням приїду", - заявив Зеленський на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зеленський також заявив, що бачить Польщу серед лідерів держав, які допомагатимуть у відновленні України.

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"Аби побудувати Україну з нашими людьми, з новою якістю інфраструктури, нам потрібне об'єднання країн ЄС, США, всіх наших друзів. Також ми бачимо Польщу серед лідерів країн, які будуть у програмі відновлення України", - сказав він.

Зеленський заявив, що підтримує ідею зустрічі членів Уряду України та Польщі, які "обов'язково зустрінуться і розглянуть ті чи інші важливі речі".

Президент також зазначив, що було багато моментів, коли вони з Анджеєм Дудою займалися питаннями підтримки України озброєнням, але про них поки не можна говорити публічно.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що війська Росії почали поступово переходити до оборони на всій лінії фронту. Загарбники обкопуються і намагаються зайняти більш вигідні позиції для оборонних дій.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може перемогти у війні з Росією. Як вважають в НАТО, українським військам вже вдалося змінити хід подій у військових діях. Тому у Києва з'явиться можливість повернути захоплені Російською державою Крим і Донбас.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни прогнозують спробу російських військ утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Вони спробують зберегти лінію забезпечення свого угруповання під родзинками. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі. Окупанти можуть вивести свої війська з регіону, а армія України піти в наступ на Ізюмському напрямку.

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