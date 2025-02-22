Завершення чи продовження: Горбач сказав, до якої фази рухається війна в Україні

З точки зору технологій і озброєння, які застосовуються в бою, війна змінюється постійно.

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Яка фаза війни в Україні / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 31-ша окрема механізована бригада

Головне із заяви експерта:

Війна змінює свій вигляд кожні півроку

Вона може перейти в режим обміну далекобійними ударами

2025 рік буде роком технологізації війни

Сьогоднішня війна в Україні змінює свій вигляд кожні півроку. Йдеться про тактичні, технологічні зміни та переходи у різні стадії. Про це на чаті в Главреді розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Зараз ми вже майже два роки перебуваємо на стадії війни на виснаження ресурсів, яка може тривати ще щонайменше рік. Тобто за наявності політичної волі вести бої, війна може тривати ще рік точно", - наголосив він.

За його словами, з точки зору технологій і озброєння, які застосовуються в бою, війна змінюється постійно.

"Так, наприклад, якщо раніше була артилерія "богом війни", то потім через брак снарядів "богом війни" стали безпілотники. Україна зараз виходить на такий рівень ракетного озброєння, коли вона зможе вражати цілі в глибині території противника, і ми це вже робимо далекобійними безпілотниками. Але з часом ми зможемо робити це і ракетами середньої дальності. Коли ми зможемо це робити і демонструвати, вийдемо на певний паритет: у відповідь на те, що росіяни обстрілюють Україну, ми теж зможемо здійснювати обстріл щонайменше європейської частини Російської Федерації", - підкреслив експерт.

Горбач також зауважив, що війна може перейти в режим обміну далекобійними ударами.

"Це означатиме, що, можливо, нам не буде потрібно так багато живої сили та мобілізації. Це, звісно, вимушені кроки, адже якщо нам бракує людей на фронті, то їх поступово заміщуватиме техніка, обладнання та апаратура, а також безпілотні системи. Ми просто об'єктивно до цього будемо йти. Звичайно, наш ворог буде робити аналогічні кроки", - вважає він.

Крім того, на його думку, 2025 рік буде роком технологізації війни.

"Хто буде йти на півкроку-кроку попереду, той буде перемагати, бо завдаватиме більше шкоди своєму супротивнику", - підсумував Горбач.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Війна в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що поки Володимир Путін залишається при владі, війна РФ проти України триватиме. Поразки на фронті можуть підірвати основи путінського режиму та спровокувати боротьбу за владу.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та її союзники мають єдину і чітку позицію: вони прагнуть довготривалого миру в Україні та готові виконувати всі свої зобов’язання для забезпечення безпеки в Європі.

Водночас, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що встановлення режиму тиші на лінії фронту без справедливої мирної угоди не означатиме повноцінне закінчення війни.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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