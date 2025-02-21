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"Є Путін – є Росія": експерт назвав єдину умову, за якої війна зупиниться

Руслана Заклінська
21 лютого 2025, 22:48
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Успіхи на фронті зміцнюють агресивну політику РФ, тому наступник Путіна може її продовжити, вважає Володимир Горбач.
'Є Путін – є Росія': експерт назвав єдину умову, за якої війна зупиниться
Поразки Росії знищать основу путінського режиму / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Горбача:

  • Війна проти України – це механізм утримання Путіна при владі
  • Поразки на фронті можуть підірвати основи путінського режиму
  • Новий лідер, який прийде після Путіна, буде змушений або продовжувати війну, або кардинально змінювати політику

Поки Володимир Путін залишається при владі, війна РФ проти України триватиме. Поразки на фронті можуть підірвати основи путінського режиму та спровокувати боротьбу за владу. Про це під час чату на Главреді розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Колись Володін сказав, що Путін – це Росія: є Путін – є Росія, немає Путіна – немає Росії. Звичайно, це він займався підлабузництвом, але війна, яку веде режим Путіна проти України, є способом утримання при владі, способом існування режиму. Без війни втрачається сенс того, навіщо Росії Путін і його режим, навіщо зазнавати збитків, якщо це не приносить ніякої вигоди. Тоді зникає логіка війни, її мета", - зазначив він.

Горбач зауважив, що поки тривають бойові дії й Росія демонструє хоч якісь успіхи, путінський режим має виправдання для свого існування. Якщо ж РФ почне втрачати території, серед росіян виникне питання: "А для чого, а нахіба?"

"Поразки на фронтах неминуче розмиють базис існування самого режиму Путіна в тому вигляді, в якому він є зараз – авторитарного, навіть на межі тоталітарного, з обмеженням прав, свобод і можливостей для своїх громадян. І тоді з’являться претенденти на трон, які будуть змушені змінювати політику, коли заберуться на цей трон. Тому що потрібно буде відрізнятися від Путіна, причому кардинально. Якщо будуть поразки, а не перемоги", - додав експерт.

За його словами, якщо ж Росія зможе досягти якихось суттєвих перемог, наступний правитель цілком ймовірно продовжить агресивну політику Путіна, адже вона буде сприйматися суспільством як успішна.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп неодноразово заявляв про необхідність припинення вогню в Україні, проте залишається незрозумілим, як саме він планує змусити Росію та Україну зупинити бойові дії. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначає, що Трамп є фактором непередбачуваності, а його віра у "хороші стосунки" з Путіним як гарантію миру виглядає сумнівно.

Також дипломат Валерій Чалий вважає, що спроба Дональда Трампа швидко завершити війну не принесе стійкого миру, а максимум – тимчасове припинення вогню.

Крім цього, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що мирні переговори неможливі без участі всіх сторін. В інтерв'ю Defence24 він підкреслив, що без прямої участі України досягти тривалого та справедливого вирішення війни неможливо.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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