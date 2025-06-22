Застрелили і скинули в море: в Атеш розповіли про бійню росіян на Кінбурнській косі

На Кінбурнській косі російські десантники влаштували стрілянину.

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Російські десантники застрелили чотирьох "казачків" та скинули їх у море / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, uk.wikipedia.org

Що відомо:

На Кінбурнській косі під час ротації підрозділів РФ спалахнув конфлікт

Десантники застрелили чотирьох росіян із бригади "Дон"

Їхні тіла скинули в море

На тимчасово окупованій Кінбурнській косі між російськими окупантами спалахнув конфлікт. Російські десантники під час ротації підрозділів застрелили чотирьох військовослужбовців з бригади "Дон" і скинули їх у море. Про це повідомив військовий партизанський рух "Атеш".

Як повідомляють агенти Атеш, ротація відбувалася в районі села Покровка. Бригада "Дон", яка понад два роки майже безперервно перебувала на цих позиціях, відзначалась деградацією та повною втратою боєздатності. На її місце російське командування направило 337-й десантно-штурмовий полк ВДВ, що входить до складу 104 повітряно-десантної дивізії.

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Ротація пройшла не лише з скандалом, а й зі стріляниною. Як стверджують партизани, у складі 104-ї повітряно-десантної дивізії, сварка між новоприбулими десантниками та залишками бригади "Дон" переріс у збройну сутичку.

"Під час конфлікту десантники застрелили чотирьох козачків і скинули їх тіла в море. Доля решти з бригади "Дон" невідома — їх, мабуть, вивозять із фронту або поступово розформовують через повну втрату боєздатності", - йдеться у повідомленні Атеш.

Щодо самих десантників, то 337-й полк уже має сумний досвід участі у боях на Кінбурнській косі — наприкінці 2023 року підрозділ зазнав значних втрат через відсутність авіаційної та артилерійської підтримки, а також через слабку підготовку новобранців. Полк був поспіхом укомплектований військовослужбовцями без належного досвіду. Нині ці солдати, виснажені та деморалізовані, повернулися на ті самі позиції.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська готуються активізувати бойові дії на півдні України, намагаючись непомітно переправити сили на один із островів на Дніпрі. Ворог намагається встановити плацдарм на островах Козулиський, Нестрига, Бугаз, Забич, але українські захисники знищують супротивника і не дають захопити територію.

Також українські захисники звільнили селище Андріївка на Сумщині, повідомляє DeepState. 225-й окремий штурмовий полк після тривалих боїв взяв село.

Крім цього, в Курській області РФ українські війська стримують ворожу групу близько 10 тисяч військових та контролюють близько 90 км². Завдяки українській Курській операції відтягнуто до 70 тисяч ворогів, що послабило їхній тиск і дало змогу перегрупувати війська, зазначив головком ЗСУ Олександр Сирський.

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