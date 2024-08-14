Захід може завершити війну в Україні, але йому це не потрібно - NYT

Західні країни мають можливість і ресурси, щоб допомогти Україні завершити війну на її умовах, але їм бракує волі.

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Заходу не вистарчає волі, щоб надати Україні більше зброї / колаж: Главред, фото: УНІАН

Поки Захід спостерігає, Росія стає дедалі звухвалішою. Західні партнери України можуть надати їй необхідне для перемоги озброєння, проте вони зволікають та їм не вистарчає волі, щоб передати все необхідне. Про це повідомляє Анастасія Едель - аналітик та журналіст видання The New York Times.

Також журналістка заявила, що раніше російський диктатор Володимир Путін відчував страх перед НАТО, але тепер він відчуває лише безкарність за свої дії в Україні, адже союзники не достатньо допомагають ЗСУ.

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"Незважаючи на те, що у Заходу є ресурси, щоб закінчити цю війну на умовах України, йому явно бракує волі до перемоги. А для Путіна перемога зараз знаходиться в межах досяжності, незалежно від того, хто буде в Білому домі наступного року", - пише авторка.

Едель також підкреслює, що Захід дотримується правила "занадто мало-занадто пізно", адже боїться ядерної ескалації з боку РФ.

"Така ситуація – супротивник, який має волю і ресурси боротися до кінця, і союзники, які надають допомогу, достатню для того, щоб фронт не розвалився завтра – ставить Україну в безвихідне становище. У певний момент українська рішучість, вже випробувана до межі, вичерпає себе, і мирна угода з паном Путіним, на будь-яких умовах, стане кращою, ніж смерть", – йдеться у статті.

Крім того, авторка зазначає, що Путін вже зараз починає планувати перемогу, адже за його "мирним планом" Україна має віддати РФ всі території, які зараз окуповані, а також не має вступати в НАТО. Західні ддержави відкинули такі пропозиції, проте, вони можуть подумувати над ними, як лдним із найбільш реальних планів закінчення війни.

Війна в Україні та підтримка Заходу - останні новини

Нагадаємо, раніше екс-посол США в РФ заявив, що найоптимістичнішим варіантом завершення війни в Україні є замороження конфлікту.

Також стало відомо, що Британія першою серед країн підписала безпекову угоду із Україною, а зараз держави планують ще одну, яка має тривати сто років.

Нагадаємо, через те, що українські військові активно воюють на території Курщини, росіяни перекидають додаткові резерви з Калінінградської області в Курську.

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