Прогноз песимістичний: колишній посол США в РФ про закінчення війни в Україні

Екс-посол США у Москві заявив, що найоптимістичнішим варіантом завершення війни в Україні є замороження конфлікту.

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Песимістичний прогноз про війну від колишнього посла США в РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Найкращим варіантом фіналу війни для України є замороження конфлікту на тих границях фронту, на яких війська перебувають зараз без формального визнання прав РФ на території України. Про це заявив колишній посол США в Росії (у 2020-22 рр) Джон Салліван в інтерв’ю Foreign Policy

Салліван зазначив, що у 2020 році всі західні партнери та союзники України зосередили свою увагу на тому, що російський диктатор Путін змінив конституцію РФ та фактично продовжив до безкінечності період свого правління. Але тоді мало хто помітив, що конституцію змінили ще в одному пункті, у ньому йдеться про те, що територію РФ заборонено передавати будь-яким іншим державам.

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"Тоді всі думали: "Е, це про Крим". Але це було для мене сигналом того, як давно він думав про поглинання України. Оскільки Україна повністю не капітулювала [після 2014 року], він вирішив вторгнутися. Я не думаю, що він був стриманим на той момент. Він [вже] збирався це зробити", – розповідає дипломат.

На думку Саллівана, Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Найбільш оптимістичним та вигідним варіантом для українців є припинення та замороження конфлікту у тих границях фронту, де він зараз знаходиться.

"Я песимістично дивлюся на майбутнє в Україні, тому що жодна сторона на даний момент не хоче вести переговори. Українці поки що не можуть витіснити росіян з контрольованої ними території України. Але з іншого боку, росіяни не змогли здійснити серйозний наступ, щоб захопити більше частин України. Тож безвихідь — це найкраще, на що ми можемо сподіватися в осяжному майбутньому", – каже він.

Хто такий Джон Салліван Джон Салліван - американський юрист і державний службовець, 19-й заступник Державного секретаря США (2017–2019). Посол США в Росії з 2020 до 4 вересня 2022.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, російський опозиціонер та колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що Курську область після успішної операції ЗСУ має очолити росіянин, але той, якого виберуть в Україні.

Також напередодні у Литві заявили про те, що Росія перекидає резервні війська із Калінінградської області у Курську, щоб захистити свою територію від ЗСУ.

Українські військові надали інформацію про те, що ЗСУ змогли знищити на Харківському напрямку до 80% бронетехніки, за допомогою якої окупанти наступали на позиції України.

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