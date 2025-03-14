Вихід ЗСУ з Курської області: чи втратить Україна "козир" у переговорах

Ключові думки Огризка:
- На Курщині формується великий 60-тисячний російсько-північнокорейський кулак
- Курський напрямок стане надзвичайно гарячим до закінчення гарячої фази війну
Станом на березень 2025 року, на фоні все гучніших версій про перемир'я, ситуація в Курській області залишається напруженою. Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко відповів, чи втрачає Україна козир в переговорах, якщо вийде з Курщини.
"Так, це може бути вагомим козирем. І саме тому там зараз формується великий російсько-північнокорейський кулак – 60 тисяч солдатів, перед якими стоїть завдання повернути усі "на круги свої". Чи вдасться їм це сказати важко. Ситуація там стає досить складною", - каже експерт на чаті в Главреді.
Відповідаючи на запитання, чому це відбувається, Огризко розкрив цікавий нюанс. На його думку, якщо зараз припиняться бойові дії, а частина Курщини залишиться під українським контролем, це буде величезною політичною ляпасом Путіну, яку він не зможе витримати.
"Йому потрібно якось це пояснювати і якось на це реагувати.Тому я думаю, що зараз Курський напрямок стане надзвичайно гарячим, оскільки Путіну потрібно, щоби українських військ там не було до потенційного завершення гарячої форми війни", - резюмував Огризко.
Дивіться розмову з Володимиром Огризком:
Ситуація на Курщині - що відомо
Як повідомляв Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області. Українські удари HIMARS завдають ворогу болючих втрат.
Також повідомлялося, що ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди. Росія та Україна можуть провести обмін, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.
Михайло Шейтельман, експерт з питань політики та військових дій, також прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією. Зокрема, він відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.
Більше ексклюзивних думок експертів:
- "Якщо грохнуть Путіна": експерт пояснив, чи зупиниться вогонь у 2025 році
- "Трампа будуть копати ногами": Жданов розкрив, як США самі стріляють собі в ногу
- 30-денне припинення вогню: експерт розкрив, за яких умов РФ піде на поступки
Хто такий Володимир Огризко
Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).
У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .
1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.
У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.
18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.
17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.
У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.
З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".
З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред