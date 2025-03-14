Вихід ЗСУ з Курської області: чи втратить Україна "козир" у переговорах

До потенційного завершення гарячої форми війни, Путіну, на думку експерта, треба щоби українських військ там не було на Курщині.

https://glavred.net/war/vyhod-vsu-iz-kurskoy-oblasti-poteryaet-li-ukraina-kozyr-v-peregovorah-10647170.html Посилання скопійоване

Експерт розкрив нюанси операції на Курщині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap.live

Ключові думки Огризка:

На Курщині формується великий 60-тисячний російсько-північнокорейський кулак

Курський напрямок стане надзвичайно гарячим до закінчення гарячої фази війну

Станом на березень 2025 року, на фоні все гучніших версій про перемир'я, ситуація в Курській області залишається напруженою. Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко відповів, чи втрачає Україна козир в переговорах, якщо вийде з Курщини.

"Так, це може бути вагомим козирем. І саме тому там зараз формується великий російсько-північнокорейський кулак – 60 тисяч солдатів, перед якими стоїть завдання повернути усі "на круги свої". Чи вдасться їм це сказати важко. Ситуація там стає досить складною", - каже експерт на чаті в Главреді.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Відповідаючи на запитання, чому це відбувається, Огризко розкрив цікавий нюанс. На його думку, якщо зараз припиняться бойові дії, а частина Курщини залишиться під українським контролем, це буде величезною політичною ляпасом Путіну, яку він не зможе витримати.

"Йому потрібно якось це пояснювати і якось на це реагувати.Тому я думаю, що зараз Курський напрямок стане надзвичайно гарячим, оскільки Путіну потрібно, щоби українських військ там не було до потенційного завершення гарячої форми війни", - резюмував Огризко.

Дивіться розмову з Володимиром Огризком:

Ситуація на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області. Українські удари HIMARS завдають ворогу болючих втрат.

Також повідомлялося, що ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди. Росія та Україна можуть провести обмін, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Михайло Шейтельман, експерт з питань політики та військових дій, також прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією. Зокрема, він відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.

Більше ексклюзивних думок експертів:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред