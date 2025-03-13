Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Введення Заходом військ в Україну: прогноз перекидання європейських миротворців

Олексій Тесля
13 березня 2025, 13:53
72
Навряд чи можна говорити про те, що американці збираються брати до уваги Європу, вважає Михайло Шейтельман.
Михайло Шейтельман, переговори в Саудівській Аравії
Михайло Шейтельман прокоментував переговори про припинення вогню / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/ermaka2022

Важливо:

  • США хочуть віддати Європу в управління Путіна, вважає експерт
  • 30 начальників штабів домовлялися про введення військ в Україну

Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував питання участі Європи в майбутніх переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, навряд чи можна говорити про те, що американці збираються брати до уваги Європу.

"Вони хочуть віддати Європу, по суті, в управління Путіна - це мета американців на даному етапі. І залякувати її будуть Путіним, вони хочуть стати партнером Путіна в цьому бізнесі залякування Європи", - вважає експерт.

Він нагадав, що віце-президент США Джей Ді Венс "уже це робив на Мюнхенській конференції, коли вимагав, щоб владу в Румунії та Німеччині віддали пропутінським (силам, - ред.).

"Але Європа - це самостійна велика одиниця. У той самий час, поки в Саудівській Аравії відбувалися переговори, які можна назвати димовою завісою, у Парижі відбувалися реальні переговори", - вважає співрозмовник.

Він нагадав про те, що 30 начальників штабів домовлялися про те, які війська будуть введені в Україну в разі справжнього припинення вогню.

"Тому Європа просто робить свою справу зараз. І, до речі, Єрмак, один з учасників нашої делегації, заявив Guardian напередодні від'їзду: "Я їду, ми туди їдемо, але в цей час Європа готує війська, і тільки з європейськими військами, які стоятимуть на лінії поділу, можливо, буде припинення вогню", - резюмував Шейтельман.

Дивіться відео - інтерв'ю Михайла Шейтельмана:

Введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше Еммануель Макрон розкрив сценарій введення миротворців в Україну. Проєкт гарантій безпеки для України передбачає розміщення миротворців.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

Інші новини:

Хто такий Михайло Шейтельман

Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.

Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики.

Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей.

З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського.

Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес.

У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана.

Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

миротворцы Михайло Шейтельман
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

15:16Україна
Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

14:47Україна
Росія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - Снєгирьов

Росія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - Снєгирьов

13:22Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Тепер без Кейт Міддлтон: принц Вільям зробив важливу заяву

Тепер без Кейт Міддлтон: принц Вільям зробив важливу заяву

"Моя любов": Мурат Налчаджиоглу показав, з ким відпочиває у Туреччині

"Моя любов": Мурат Налчаджиоглу показав, з ким відпочиває у Туреччині

Гороскоп на завтра 14 березня: Ракам - щасливі моменти, Козерогам - приємна зустріч

Гороскоп на завтра 14 березня: Ракам - щасливі моменти, Козерогам - приємна зустріч

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Покупці масово перевертають товари у супермаркетах - до чого тут Трамп

Покупці масово перевертають товари у супермаркетах - до чого тут Трамп

Останні новини

15:59

Росія посилюватиме тиск: експерт назвав небезпечний напрямок фронту

15:50

"Найгірший будинок" в околиці став справжньою перлиною: весь ТікТок у захваті

15:22

США не можуть виступати проти ударів ЗСУ по Росії: Шейтельман пояснив чомуЕксклюзив

15:16

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Рада прийняла закон

15:03

Сили безпілотних систем Збройних Сил України: становлення, розвиток і вплив на сучасну війну

Росія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - СнєгирьовРосія посилюватиме тиск у Курській області, щоб позбавити Україну "козирів" перед переговорами - Снєгирьов
14:47

Зеленський розкрив деталі переговорів зі США і дорікнув РФ за мовчання

14:45

Астрономи відкрили аж чотири нові планети: чи є там інопланетне життя

14:44

"Поки насолоджуємося": блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою

14:33

США можуть бути причетними до виходу ЗСУ з Курської області - Романюк

Реклама
14:22

Український військовий розповів, як врятував пораненого хлопця у ВенеціїВідео

14:15

Знають не усі: хто може розраховувати на соціальну допомогу в Україні

13:58

Дочка Путіністки Успенської під кайфом зганьбила матір своєю витівкоюВідео

13:53

Введення Заходом військ в Україну: прогноз перекидання європейських миротворцівВідео

13:19

Поки не укладуть мир: ЗСУ попередили, який задум Путіна втілює армія РФ

13:16

Дочка Ані Лорак проігнорувала весілля матері на Мальдівах - причина

13:04

Коли починається сезон риболовлі в Україні: варто знати, щоб не отримати штраф

13:00

Весілля Лорак: співачка одягла майже ідентичну сукню на друге одруження

12:44

Росіяни перекинули нові резерви через Оскіл: майор назвав напрямок

12:36

Дрони ГУР рознесли замасковане виробництво безпілотників у РФ

12:31

Зірка фільмів "Брат" і путініст Сухоруков потрапив у лікарню з гострим інфарктом

Реклама
12:12

РФ може відмовитись від перемир'я: в ОП розповіли, чим це обернеться для України

12:02

Клуби чорного диму: у Москві спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦВідео

11:58

Чи піде РФ на перемир'я і що буде з угодою зі США щодо ресурсів - прогнозВідео

11:43

У Європі обговорюють удари по об'єктах РФ у разі зриву Кремлем перемир'я – AP

11:26

В Україні здорожчала комуналка: за що українцям потрібно платити більше

11:20

Китайський гороскоп на завтра 14 березня: Драконам - суперечки, Бикам - складнощі

11:06

Щира турбота про інших: 3 знаки зодіаку, відомі своєю щедрістю

10:59

Коли і як правильно обрізати виноград навесні: усі тонкощі процесу

10:53

Росія зазнає невдачі по всьому фронту, окрім одного напрямку - Forbes

10:52

Дуда звернувся до Трампа з приводу "ядерки": чого хоче польський президент

10:42

Вибухи гриміли в шести областях РФ: дрони атакували важливі об'єкти росіян

10:41

Чи повернеться Трамп до підтримки України: Жданов назвав головний нюансВідео

10:23

"Валерій попався": Меладзе потрапив у неприємності в Москві

09:48

Росіяни стратили щонайменше 5 українських військовополонених - Лубінець

09:41

В України закінчилися далекобійні балістичні ракети ATACMS – АР

09:40

РФ виклала США вимоги щодо України: у Reuters дізналися, чого хоче Кремль

09:32

Зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж за іспанця - перші деталі

09:25

Урожаю позаздрять сусіди: як обрізати яблуню навесні

09:06

Що буде після Джиди: перемир'я, нафтові санкції чи нова гра Китаю?Погляд

09:01

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Курщини: деталі від ДПСУ

Реклама
08:32

Карта Deep State онлайн за 13 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

"Ким вона є": Ярославський висловився про чоловіків Мартиновської

08:20

Лондон і Париж готують гарантії для України, які влаштують Трампа - Bloomberg

08:17

Припинення вогню на фронті: РФ може поставити "неможливі умови" для України

06:54

Армія РФ захопила Суджу: в ISW сказали, як Путін це використає на переговорах зі США

06:10

Що стало проблемою для Одеси через удар РФПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 14 березня: Ракам - щасливі моменти, Козерогам - приємна зустріч

05:45

Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря: "трусить" понад 10 днів

05:30

Загадка для найрозумніших: знайдіть заховану пляшку в кімнаті за 5 секунд

05:00

30-денне припинення вогню: експерт розкрив, за яких умов РФ піде на поступки

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти