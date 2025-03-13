Введення Заходом військ в Україну: прогноз перекидання європейських миротворців

Навряд чи можна говорити про те, що американці збираються брати до уваги Європу, вважає Михайло Шейтельман.

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Михайло Шейтельман прокоментував переговори про припинення вогню / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/ermaka2022

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США хочуть віддати Європу в управління Путіна, вважає експерт

30 начальників штабів домовлялися про введення військ в Україну

Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував питання участі Європи в майбутніх переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Як підкреслив він у коментарі Главреду, навряд чи можна говорити про те, що американці збираються брати до уваги Європу.

"Вони хочуть віддати Європу, по суті, в управління Путіна - це мета американців на даному етапі. І залякувати її будуть Путіним, вони хочуть стати партнером Путіна в цьому бізнесі залякування Європи", - вважає експерт.

Він нагадав, що віце-президент США Джей Ді Венс "уже це робив на Мюнхенській конференції, коли вимагав, щоб владу в Румунії та Німеччині віддали пропутінським (силам, - ред.).

"Але Європа - це самостійна велика одиниця. У той самий час, поки в Саудівській Аравії відбувалися переговори, які можна назвати димовою завісою, у Парижі відбувалися реальні переговори", - вважає співрозмовник.

Він нагадав про те, що 30 начальників штабів домовлялися про те, які війська будуть введені в Україну в разі справжнього припинення вогню.

"Тому Європа просто робить свою справу зараз. І, до речі, Єрмак, один з учасників нашої делегації, заявив Guardian напередодні від'їзду: "Я їду, ми туди їдемо, але в цей час Європа готує війська, і тільки з європейськими військами, які стоятимуть на лінії поділу, можливо, буде припинення вогню", - резюмував Шейтельман.

Дивіться відео - інтерв'ю Михайла Шейтельмана:

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Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики. Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей. З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана. Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

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