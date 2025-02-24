Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант, наголосив Зеленський.

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Зеленський сказав, з яких кроків повинне починатися завершення війни/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Основні тези із заяви Зеленського:

За столом переговорів навпроти РФ повинні сидіти Україна, Європа і США

Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації

Україна готова до обміну всіх на всіх

Україна, Європа і США повинні сидіти за столом переговорів навпроти країни-агресорки Росії.

Це допоможе уникнути ситуації, коли РФ знову переведе стрілки з необхідності миру і буде розкидатися обіцянками про нормалізацію чи примирення.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання "Підтримуй Україну", що відбувається у Києві 24 лютого за участю низки іноземних лідерів.

Також він сказав, з яких кроків повинне починатися завершення війни в Україні. Він наголосив, що Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант.

"Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до самої РФ немає. І треба ситуації, в якій говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а ще раніше, ще з 2014-го", – заявив Зеленський.

Коли може завершитися війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський відповів на слова Трампа щодо завернення війни "цього тижня". Зеленський заявив, що завершити війну без участі України в переговорах неможливо, відреагувавши на пропозицію Трампа узгодити мирні позиції з Росією.

Також раніше повідомлялося, що РФ планує затягувати переговори до нескінченності – у WSJ дізналися, навіщо це Путіну. Господар Кремля переслідує цілі, що виходять далеко за рамки територіальних завоювань, яких його війська домоглися в Україні.

Нагадаємо, в США назвали небезпеки для України миру з Росією на основі Стамбульських угод. Переговори з Росією на основі Стамбульських домовленостей можуть означати капітуляцію України перед військовими цілями Кремля, зазначають аналітики.

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