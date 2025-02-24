Зеленський сказав, з яких кроків повинне починатися завершення війни

Основні тези із заяви Зеленського:
- За столом переговорів навпроти РФ повинні сидіти Україна, Європа і США
- Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації
- Україна готова до обміну всіх на всіх
Україна, Європа і США повинні сидіти за столом переговорів навпроти країни-агресорки Росії.
Це допоможе уникнути ситуації, коли РФ знову переведе стрілки з необхідності миру і буде розкидатися обіцянками про нормалізацію чи примирення.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання "Підтримуй Україну", що відбувається у Києві 24 лютого за участю низки іноземних лідерів.
Також він сказав, з яких кроків повинне починатися завершення війни в Україні. Він наголосив, що Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант.
"Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до самої РФ немає. І треба ситуації, в якій говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а ще раніше, ще з 2014-го", – заявив Зеленський.
Коли може завершитися війна в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Зеленський відповів на слова Трампа щодо завернення війни "цього тижня". Зеленський заявив, що завершити війну без участі України в переговорах неможливо, відреагувавши на пропозицію Трампа узгодити мирні позиції з Росією.
Також раніше повідомлялося, що РФ планує затягувати переговори до нескінченності – у WSJ дізналися, навіщо це Путіну. Господар Кремля переслідує цілі, що виходять далеко за рамки територіальних завоювань, яких його війська домоглися в Україні.
Нагадаємо, в США назвали небезпеки для України миру з Росією на основі Стамбульських угод. Переговори з Росією на основі Стамбульських домовленостей можуть означати капітуляцію України перед військовими цілями Кремля, зазначають аналітики.
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