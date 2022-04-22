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Війна в Україні може затягнутися на 1,5 роки: Джонсон дав страшливий прогноз

22 квітня 2022, 17:25

Через катастрофічний провал кремлівська кліка на чолі з Володимиром Путіним не може відступити.

Борис Джонсон
Борис Джонсон / Фото Reuters

Повномасштабна війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Британський прем'єр прокоментував прогнози про те, що бомбардування українських міст російськими військами можуть тривати до кінця 2023 року, повідомляє BBC.

Джонсон сказав, що це "реалістична ймовірність". На його думку, через катастрофічний провал російська верхівка на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним не може відступити. Більш того, російська армія має кількісну перевагу.

Тому, на думку Джонсона, росіяни продовжать свою "жахливу тактику знищення артилерією" українців. Незважаючи на це, британський прем'єр переконаний, що росіяни не зможуть подолати дух свободи українців, яким би не було співвідношення військових засобів у сторін.

"У Путіна величезна армія. У нього дуже складне політичне становище, тому що він зробив катастрофічну помилку. Єдиний варіант, який у нього зараз є, це продовжувати використовувати свій страхітливий, жорстокий підхід - використовуючи артилерію, перемелювати українців. І він дуже близький до захоплення сухопутного мосту в Маріуполі", - сказав прем'єр.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Борис Джонсон війна Росії та України
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