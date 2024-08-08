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"Неможливе стало можливим": у Зеленського пояснили реакцію світу на кризу в Курську

Юрій Берендій
8 серпня 2024, 20:45
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Світова спільнота вважає територію Росії цілком легітимною ціллю, її реакція є абсолютно спокійною та зваженою, вважає радник глави Офісу президента.
'Неможливе стало можливим': у Зеленського пояснили реакцію світу на кризу в Курську
Як відреагували у світі на події в Курській області / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Значна частина міжнародних організацій та спільнот вважає території Росії легітимною ціллю для проведення військових операцій будь-якого типу. Про це у своєму Телеграм-каналі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк коментуючи ситуацію в Курській області РФ.

За його словами, міжнародна реакція на кризу в Курській області є абсолютно спокійною, зваженою, об’єктивною, базованою на розумінні духу міжнародного права та принципів ведення оборонної війни

"Неочікувано, несподівано, але вкрай показово й демонстративно. Одні не помітили. Іншим однаково. Більшість тихо схвалює", - зазначає він.

відео дня

Подоляк також зазначив, що "неможливе стало можливим" і зухвалість російської сторони обернулась проти неї самої.

"Собаку, вибачте, справедливо визнали скаженим. Тепер суттєва частина глобальних спільнот вважає РФ законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї", - написав радник глави ОП.

Він зазначив, що це результат масштабної дипломатичної, юридичної, і просвітницької роботи. Подоляк наголосив, що окрім боротьби з армією окупанта, Україна також успішно долає давні проросійські настрої в деяких регіонах світу та побоювання ескалації на Заході.

"Останній рік був дуже тяжким, і ніхто не обіцяє, що наступний стане легшим. Але ми маємо перемоги, як бачите, не лише на полі бою", - резюмував він.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом трьох днів атак на Курську область українські сили нібито захопили більше російських територій, ніж за весь контрнаступ 2023 року. Очевидно, що цей наступ має три основні цілі, зазначає The Telegraph.

Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчути наслідки своїх дій, заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Президент подякував захисникам за їхню роботу на фронті та поділився результатами доповідей Олександра Сирського, Рустема Умєрова і Василя Малюка. Він повідомив, що цього дня вже заслухав три доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Україна поки що не стикнулася з критикою з боку США за нібито проведену операцію в Курській області. Навпаки, за словами анонімного радника Володимира Зеленського, ЗСУ можуть контролювати важливий об'єкт. Цей радник у коментарі для The Washington Post обережно зазначив, що ЗСУ нібито контролюють газовимірювальну станцію приблизно за 8 км від російського кордону.

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