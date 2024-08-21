'"Влаштують темну": Москві загрожує масштабний блекаут - The Moscow Times

Зовсім скоро столиця Росії може зіткнутися з гострим дефіцитом електрики і, як результат, блекаутом.

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Блекаут очікує, ймовірно, на Москву / колаж: Главред, фото: pexels

Інфраструктура не лише маленьких міст Росії, але й її столиці, сильно зношена, а відновлення та будівництво нових потужностей ускладнені через санкції.

Такою інформацією з посиланням на звіт єдиного російського диспетчера енергосистеми "Системний оператор" поділилося видання The Moscow Times.

У найближчі 18 років енергетику Москви чекає не найкращий сценарій.

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Прогноз експертів передбачає, що вже до 2030 року дефіцит електрики в Москві становитиме 1,6 ГВт, а до 2042 року він збільшиться майже втричі – до 4,2 ГВт. Тобто доведеться вдаватися до віялових відключень світла.

Що таке блекаут Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Окрім цього, ситуацію у енергосистемі Росії ускладнюють західні санкції. Через те, що РФ відрізана від західних технологій, ремонт іноземного обладнання та будівництво нових потужностей на даний момент або сильно ускладнені або в окремих випадках взагалі неможливі.

Однак найгірше, що сталося з Росією, це проблема з газовими турбінами для теплоелектростанцій.

General Electric (GE) і Siemens відмовляються їх обслуговувати у Росії, але в це устаткування припадає приблизно 9% всієї потужності електричної системи країни.

Для того, щоб уникнути енергоколапсу, в Росії є єдиний вихід - термінове будівництво газової станції загальною потужністю не менше 1ГВт.

Паралельно потрібно протягнути до столиці дві нові лінії електропередач, кожна по 1,5 ГВт від Курської та Нововоронежської атомних станцій. Вартість цих проектів може перевищити 350 млрд. рублів.

Відключення світла в Україні - що відомо

В "Укренерго" дали відповідь, чи вимикатимуть світло українцям 22 серпня. Зазначається, що після трьох днів обмежень електроенергії в Україні, застосування графіків відключень не прогнозується.

До речі, міністра енергетики екстрено викликали через корупційні схеми в Раду. Приводом стали три підозри НАБУ за місяць трьом посадовцям з його структури.

На жаль, за прогнозами ДТЕК, в середині жовтня графіки відключень можуть повернутися через підвищене споживання в опалювальний сезон.

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