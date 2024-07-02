Українські літаки завдали удару по складу боєприпасів окупантів у Криму

Українські літаки, які нібито "знищили" росіяни, завдали в черговий раз потужного удару по військовому об'єкту окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вівторок, 2 липня.
"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", - заявив командувач.
В мережі з'явилося відео потужних вибухів. Видно, що у небі над Кримом підноситься великий стовп диму, також чути детонацію боєприпасів, ймовірно на одному із складів окупантів.
Командувач подякував усім бійцям та пілотам винищувачів за прекрасну бойову роботу.
Хто такий Микола Олещук
Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.
Вибухи в Криму
Українські військові неодноразово атакували ракетами та обстрілювали з авіації військові об'єкти росіян у Тимчасово окупованому Криму. Зокрема, 1 липня в Криму прогриміла серія вибухів. "Гучно" було в Севастополі та в Балаклаві.
Пізніше російські пропагандисти повідомили, про втрати своїх військових внаслідок українських атак на військові об'єкти окупантів.
У напрямку тимчасово окупованого Криму помітили рух величезних повітряних куль з "вантажем" на підвісах. Про це повідомив у Telegram війського-політичний оглядач Олександр Коваленко.
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