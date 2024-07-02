Українські літаки завдали удару по складу боєприпасів окупантів у Криму

Повітряні сили ЗСУ завдали потужного удару по одній із баз із боєприпасами росіян у тимчасово окупованому Криму.

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Українські літаки атакували склад боєприпасів росіян в Криму / колаж Главред: https://t.me/ComAFUA, Мілітарний

Українські літаки, які нібито "знищили" росіяни, завдали в черговий раз потужного удару по військовому об'єкту окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вівторок, 2 липня.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", - заявив командувач.

В мережі з'явилося відео потужних вибухів. Видно, що у небі над Кримом підноситься великий стовп диму, також чути детонацію боєприпасів, ймовірно на одному із складів окупантів.

відео дня

Вибухи в Криму / фото: скриншот з відео https://t.me/ComAFUA

Командувач подякував усім бійцям та пілотам винищувачів за прекрасну бойову роботу.

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Вибухи в Криму

Українські військові неодноразово атакували ракетами та обстрілювали з авіації військові об'єкти росіян у Тимчасово окупованому Криму. Зокрема, 1 липня в Криму прогриміла серія вибухів. "Гучно" було в Севастополі та в Балаклаві.

Пізніше російські пропагандисти повідомили, про втрати своїх військових внаслідок українських атак на військові об'єкти окупантів.

У напрямку тимчасово окупованого Криму помітили рух величезних повітряних куль з "вантажем" на підвісах. Про це повідомив у Telegram війського-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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