Загадкові аеростати над Кримом: окупанти створюють нову загрозу в небі - Коваленко

Російські окупанти, схоже, вкотре вирішують логістичні проблеми в напрямку Криму неоднозначним способом. Однак тим самим створили загрозу.

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Над Кримом помітили аеростати, якими окупанти переносять вантаж / Колаж: Главред, фото: Олександр Коваленко

У напрямку тимчасово окупованого Криму помітили рух величезних повітряних куль з "вантажем" на підвісах. Про це повідомив у Telegram війського-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За цього словами, очевидці переконані, що ці об'єкти подібні на аеростати і йдуть в ешелонах на висоті від 6 до 20 кілометрів. Щодо функцій - Коваленко не впевнений, для чого саме ворог застосовує такий тип перевезення грузів.

Однак він підкреслив, що аеростати в повітрі - прямий показ до уникнення літаків цивільної авіації навколо Криму та в його коридорах. Адже це може стати загрозою як і для людей, так і для самих грузів - як відомо, російська ППО славиться здатністю знищувати власні цілі.

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"Тому що російські військові, як завжди, можуть не попередити цивільні авіакомпанії про небезпеку, а російська ППО на таких висотах, як завжди, може переплутати цілі, що за часи повномасштабної війни відбувалося неодноразово", - переконаний військово-політичний оглядач.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація в тимчасово окупованому Криму - що відомо

Нагадаємо, нещодавно українськими силами був уражений Центр у Криму - важлива військова складова в системі супутникового зв'язку і навігації для країни-агресора.

Раніше російські пропагандисти почали скиглити через втрату низки установок протиповітряної оборони, після удару 24 червня ЗСУ.

Напередодні стало відомо, що росіяни знову стягують найновіші елементи зенітного ракетного комплексу С-500, після успішного знищення установок ППО ударами ЗСУ.

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