ЗСУ повернули 10-річній дівчинці відібраний у неї окупантами смартфон

10-річна Іванка з Тростянця / Генштаб ЗСУ

На Сумщині розвідники 93-ї бригади ЗСУ спіймали в полон російського окупанта і забрали вкрадені в української дівчинки смартфон і павербанк. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Повідомляється, що розвідники 93-ї бригади ("Холодний Яр") працювали на східному напрямку. Там вони взяли в полон механіка-водія з Кантемирівської дивізії російських Збройних сил. Під час затримання у полоненого знайшли Червоний смартфон, а також павербанк зі стразами.

Спершу окупант брехав, що всі речі належать йому. У телефоні була SIM-карта одного з російських операторів. І агресор навіть дзвонив в Росію. Але в списку контактів були і українські номери, підписані "тато"і " матуся". Бійці ЗСУ почали телефонувати на вищевказані номери і з'ясували, що гаджет належить 10-річній дівчинці Іванці З місті Тростянець.

Телефон у неї відібрали окупанти на блокпосту. Завдяки "холодноярцям" смартфон був повернутий його власниці.

"15 березня ми виїхали всією сім'єю евакуаційним коридором з Тростянця, в той час окупованого. Стояли в колоні, на своїй машині - "шістці", були налякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли в евакуаційній колоні, підійшли військові Росії і сказали віддати всі телефони. До цього ми видалили з телефонів Всі месенджери, щоб не надавати ворогові будь-яку інформацію. Минуло приблизно три дні, на мій номер подзвонили хлопці і запитали: "Це ви матуся?" Я відповіла - так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон. Запитує, чи живі ми. Я була так схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам поштою", - розповіла мама Іванки.

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Нагадаємо, раніше, в результаті ракетного удару російських окупантів по Краматорському ж/д вокзалу (Донецька область), деякі діти отримали вкрай важкі травми.

Одна з постраждалих в результаті ракетного удару окупантів по вокзалу-десятирічна Яна. Її мати загинула на місці, а самій дівчинці довелося ампутувати обидві ноги.

12-річна Катя теж отримала важкі травми ніг, але її кінцівки лікарям вдалося врятувати. Мама дівчинки через атаку також загинула.

Хлопчик на ім'я Андрій через підлий удар окупантів залишився без руки.

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