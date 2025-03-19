США можуть змінити свою позицію щодо України: названо два варіанти

Про що сказав Горбач:
- Україна може змінити позицію США
- Згода Зеленського на "енергетичне перемир'я" свідчить про намір уникнути додаткового тиску з боку Білого дому
Україна має можливість впливати на рішення адміністрації Дональда Трампа завдяки твердій позиції та ефективній роботі з американським суспільством. Про це в інтерв'ю Главреду заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
На його думку, першим ключовим фактором є послідовна та непохитна позиція України.
Другий важливий аспект – робота з громадською думкою у США. Американське суспільство загалом підтримує Україну більше, ніж Путіна, і не схвалює підхід Трампа до взаємин із Кремлем.
"Тому ми можемо спробувати зіграти на цьому, працюючи безпосередньо з американською громадською думкою. Але це передбачає чітке "ні" умовам Путіна і відмову піддаватися тиску Дональда Трампа, якщо він почне проявлятися публічно", - зазначив аналітик.
Горбач також зазначив, що згода президента Зеленського припинити удари по енергетичній інфраструктурі може свідчити про намір України уникнути додаткового тиску з боку Білого дому. На цьому етапі такий крок може бути виправданим, робить висновок він.
Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Горбачем для Главреда:
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американські чиновники повідомили європейським колегам, що Європейський Союз має бути залучений до будь-якої мирної угоди щодо України. Як зазначає Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, це пов’язано з прагненням Росії домогтися скасування санкцій, запроваджених ЄС.
Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман оцінив ймовірність укладення перемир’я між Росією та Україною. За його словами, шанс на припинення вогню становить менше 50%, і більш імовірно, що домовленості не буде досягнуто.
У неділю, 23 березня, в місті Джидда відбудуться переговори щодо припинення вогню. З американської сторони до Саудівської Аравії вирушать держсекретар США Марко Рубіо та радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волтц. Як повідомив спеціальний посланник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News, головна тема зустрічі – деталізація домовленостей, зокрема щодо 30-денного перемир’я.
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Хто такий Володимир Горбач
Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.
Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.
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