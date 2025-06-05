Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Європа перестане давати навіть патрони: Жданов про найгірший сценарій війни для ЗСУ

Олексій Тесля
5 червня 2025, 11:14
57
До РФ, як до будь-якої імперії, усвідомлення початку краху імперії може прийти тільки зсередини.
Олег Жданов
Олег Жданов прокоментував імовірний сценарій продовження бойових дій / колаж: Главред, фото: sprotyv.info

Важливе із заяв Жданова:

  • Для України найгірший варіант - це заморозка конфлікту
  • Крах РФ може прийти тільки зсередини

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про ймовірні сценарії завершення війни.

"Для нас найгірший варіант - це заморозка конфлікту. Більшість нашого населення налаштована на перемогу, як показує соціологія, тому виводити війська з деяких територій, як того вимагає Росія, ми точно не будемо", - підкреслив він у коментарі Главреду.

відео дня

Експерт вважає, що навіть якщо українська влада спробує щось подібне підписати, опір суспільства "буде шалений".

"Тому для нас найгірший варіант - це заморожування конфлікту по лінії фронту. І це якщо Європа скаже, що військової допомоги більше не буде, ніякої, включно з патронами. Хіба що в такому разі. Та й то, на окупованих територіях буде йти партизанська війна", - зазначив він.

Водночас співрозмовник переконаний у тому, що до Російської Федерації, як до будь-якої імперії, усвідомлення початку краху імперії може прийти тільки зсередини.

"Так говорить історія. Ще жодна імперія не розвалилася на зовнішніх кордонах - усі імперії руйнуються зсередини, коли внутрішні протиріччя досягають критичної точки, і це протистояння розриває імперію зсередини. Це найгірший варіант для Росії. Як вирішиться наш конфлікт? Я думаю, що ми росіян переживемо. Тільки за рахунок Євросоюзу у нас є шанс пережити Росію", - додав Жданов.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурмові дії. У великих масованих штурмах можуть брати участь до 90 осіб живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ. В ОТГ "Харків" оцінили дані про перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

Інші новини:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Жданов війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці: хто у списку

Пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці: хто у списку

11:22Економіка
Росіяни вбили дитину та її сім'ю: Зеленський прокоментував нічний удар РФ

Росіяни вбили дитину та її сім'ю: Зеленський прокоментував нічний удар РФ

11:13Україна
РФ запустила чотири КАБи по центру Херсона: постраждали двоє людей

РФ запустила чотири КАБи по центру Херсона: постраждали двоє людей

10:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні знайшли скарб першого олігарха - захований у церковній стіні

В Україні знайшли скарб першого олігарха - захований у церковній стіні

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Стали ще більше схожі на Кіркорова - нові фото дітей Анастасії Стоцької

Стали ще більше схожі на Кіркорова - нові фото дітей Анастасії Стоцької

Активіст Шабунін критикує схему ухилення від мобілізації, якою сам же і скористався - ЗМІ

Активіст Шабунін критикує схему ухилення від мобілізації, якою сам же і скористався - ЗМІ

Останні новини

11:39

США послаблюють Україну у боротьбі з дронами РФ: ЗМІ повідомили, що сталося

11:22

Пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці: хто у списку

11:14

Європа перестане давати навіть патрони: Жданов про найгірший сценарій війни для ЗСУ

11:13

Росіяни вбили дитину та її сім'ю: Зеленський прокоментував нічний удар РФФото

10:48

РФ запустила чотири КАБи по центру Херсона: постраждали двоє людей

Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 роціКриза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році
10:47

Китайський гороскоп на завтра 6 травня: Собакам - занепокоєння, Свиням - критика

10:14

Тариф зросте: український мобільний оператор підійме вартість послуг з 11 червня

10:11

"Свята справа": Кім Чен Ин обіцяє допомогу РФ у війні з Україною

10:06

Трамп налаштований вороже: у NYT дізналися, як він ставиться до Путіна і Зеленського

Реклама
09:33

Життя 4 знаків зодіаку кардинально зміниться в червні: хто ці щасливчики

09:28

У Прилуках дрон РФ влучив у будинок начальника пожежної частини: загинула його сім'яФото

09:25

Зрадницю Ані Лорак публічно обматюкали - що сталося

09:17

Гороскоп на завтра 6 червня: Скорпіонам - незабутній день, Козерогам - стрес

09:11

"Важелі тиску на Путіна": Трамп натякнув на потужний удар по РФ

09:10

"Гострий період горя": скандальна донька Кіркорова страждає без матеріВідео

08:48

Китай уперше прокоментував операцію Павутина: яка позиція Пекіна

08:41

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:39

Гороскоп Таро на завтра 6 червня: Близнюкам - рішення, Левам - війна

08:18

"При людях не кажіть": зрадниця Клара Новікова остаточно видала себе

08:13

У ЗСУ успіх на сході, армія РФ просунулася на двох напрямках – ISW

Реклама
08:10

Як Путін і Трамп змушені мовчки дивитися на "Українське кіно"Погляд

07:54

"Серйозний удар по іміджу РФ": Келлог зробив заяву про операцію Павутина

07:10

Хто живе не один: тільки найрозумніші розгадають загадку за 5 секунд

06:57

РФ атакувала дронами Харків і Прилуки: спалахнули пожежі, загинули людиФотоВідео

06:10

Як Україна руйнує міць та престиж РосіїПогляд

06:02

Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

05:50

Тест на IQ: знайдіть плюшевого ведмедика серед цукерок за 5 секунд

05:31

Як часто потрібно прати рушники: лікар вказав на поширену помилку

04:30

Чому на шинах в авто пише Inside та Outside: головний секрет вразить водіїв

03:25

"Армія РФ побіжить": Жданов сказав, чи може Україна повернути кордони 1991 року

03:05

Вже в червні 2025 року: на трьох знаків зодіаку чекає стрімкий карʼєрний зліт

02:30

"Схлопнуться протягом місяців": експерт назвав найвірогіднішу дату кінця війни

02:00

РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: серед поранених - дитина і вагітна жінка

01:30

"Це неймовірно": Ана де Армас уперше заговорила про стосунки з Томом Крузом

01:01

"Утертися і плакати": зірка українського стендапу розповіла про зменшення бюсту

00:46

"РФ показує середній палець": емоційна реакція Зеленського на розмову Трампа і Путіна

00:11

США відмовляються надати ППО для євромиротворців в Україні - Bloomberg

04 червня, середа
23:31

Непростий іспит: Alyona Alyona розкрила незвичайний факт про своє народження

23:11

Ада Роговцева показала себе в молодості разом із чоловіком

23:10

Як пройде похорон Кейт Міддлтон - до чого готуються в палаці

Реклама
23:06

"Мобілізували досить жорстко": відомий український співак потрапив до ЗСУ

23:00

Вони ніколи не їздили в школу цією дорогою: у Сумах загинув тато, дочка у важкому станіФото

22:56

"Відбулась акція відплати": Єрмак виступив із заявою перед сенаторами США

22:32

"Ділюся з вами своїм улюбленим": Настя Каменських представила свого фаворита

22:27

Скільки ще Путін зможе вести війну проти України: дипломат зробив тривожний прогнозВідео

22:13

"Посипалась дівчинка": Надя Дорофєєва опинилася під крапельницею

21:54

У 2025 році допомога Україні перевищить показники минулих років - Міноборони

21:41

Все горить та вибухає: СБУ показала історичні кадри операції "Павутина"Відео

21:24

Кіркоров визвірився на Малахова і образив його

21:20

Не дайте себе ошукати: як перевірити реальний пробіг авто перед покупкою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти