Європа перестане давати навіть патрони: Жданов про найгірший сценарій війни для ЗСУ

До РФ, як до будь-якої імперії, усвідомлення початку краху імперії може прийти тільки зсередини.

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Олег Жданов прокоментував імовірний сценарій продовження бойових дій / колаж: Главред, фото: sprotyv.info

Важливе із заяв Жданова:

Для України найгірший варіант - це заморозка конфлікту

Крах РФ може прийти тільки зсередини

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про ймовірні сценарії завершення війни.

"Для нас найгірший варіант - це заморозка конфлікту. Більшість нашого населення налаштована на перемогу, як показує соціологія, тому виводити війська з деяких територій, як того вимагає Росія, ми точно не будемо", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт вважає, що навіть якщо українська влада спробує щось подібне підписати, опір суспільства "буде шалений".

"Тому для нас найгірший варіант - це заморожування конфлікту по лінії фронту. І це якщо Європа скаже, що військової допомоги більше не буде, ніякої, включно з патронами. Хіба що в такому разі. Та й то, на окупованих територіях буде йти партизанська війна", - зазначив він.

Водночас співрозмовник переконаний у тому, що до Російської Федерації, як до будь-якої імперії, усвідомлення початку краху імперії може прийти тільки зсередини.

"Так говорить історія. Ще жодна імперія не розвалилася на зовнішніх кордонах - усі імперії руйнуються зсередини, коли внутрішні протиріччя досягають критичної точки, і це протистояння розриває імперію зсередини. Це найгірший варіант для Росії. Як вирішиться наш конфлікт? Я думаю, що ми росіян переживемо. Тільки за рахунок Євросоюзу у нас є шанс пережити Росію", - додав Жданов.

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Раніше повідомлялося про те, що під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурмові дії. У великих масованих штурмах можуть брати участь до 90 осіб живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ. В ОТГ "Харків" оцінили дані про перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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