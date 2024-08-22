Тисячі 'двохсотих': генерал США розповів, скільки бійців втратила РФ на Курщині

У результаті наступу ЗСУ на Курському напрямку Росія втратила тисячі "елітних" та професійних військових.

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Бен Годжес розповів, скільки втратила РФ на Курщині / колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Росія вже зараз використовує своїх строковиків для відбиття атак ЗСУ у Курській області, це свідчить про велику недостачу професійних військових кадрів на фронті. Про це заявив в коментарі CBC News колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

"Видається, що росіяни постійно намагаються повторювати одне й те саме. Вони точно втратили тисячі досвідчених військових і командирів, яких тепер замінюють менш досвідченими й підготовленими людьми", - зазначив Годжес.

За словами генерала, Росія не може не тільки знайти заміну професійним військовим, але і не має змоги поповнювати свої технічні резерви та озброєння, які були знищені чи виведені з ладу українськими військами.

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Годжес підкреслив, що на його думку РФ не може ніяк вплинути на хід боїв на Курщині і сам військовий не бачить жодного прогресу чи зміни ситуації щодо цього питання з боку росіян.

Хто такий Бен Годжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Бої на Курському напрямку - останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін терміново перекидає у Курську область військових строковиків, щоб захистити території від наступу ЗСУ.

На днях у Курській області бійці ЗСУ ліквідували командира спецпідрозділу "Ахмат" Зелімхана Батукаєва.

Стало відомо, що військові із 225 ОШБ змогли за 2 дні боїв на Курщині підірвати логістику ворога і заглибитись вглиб оборони РФ на 29 кілометрів.

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