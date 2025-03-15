Путін може роздратувати Трампа і отримати 'військову відповідь' - Згурець

Поведінка Трампа залежатиме від рішення та умов Путіна щодо перемир'я.

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У Трампа є два основні важелі впливу на РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Що сказав Згурець:

Кремль спробує маніпулювати США

РФ поставить нереальні вимоги для перемир'я, які виконувати ніхто не буде

Трамп може оголосити санкції проти РФ та посилити військову допомогу Україні

У ЗМІ з'явилася інформація, що країна-агресорка Росія не хоче приєднатися до ініціативи США із встановлення тридцятиденного припинення вогню. Найімовірніше, у Кремлі намагатимуться маніпулювати США.

Про це в етері Еспресо розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. За його словами, в інтересах Кремля затягування процесу з висуванням різних аргументів, щоб дискусія навколо перемир'я тривала.

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"Водночас Росія діятиме відповідно до слів Путіна, який заявив, що все вирішується на землі, там є хороша динаміка, і вони не мають наміру погоджуватися на перемир'я. Якщо вже й буде перемир'я, то Україна повинна зупинити мобілізацію, перестати готувати військових у цей період і не отримувати закордонної допомоги. Ці вимоги, звісно, не є реальними передумовами для того, щоб українська сторона погодилася на них", - пояснив Згурець.

Таким чином Росія хоче змінити формат дискусії, щоб уникнути впливу Європи та відсторонити Україну від ініціатив. РФ користується такою тактикою вже не вперше.

Згурець наголосив, що президент США Дональд Трамп може бути роздратований такою поведінкою Кремля і особисто російського диктатора Володимира Путіна, коли усвідомить, що його умовний партнер обіцяє одне, а діє абсолютно по-іншому. Тоді США можуть застосувати важливі важелі впливу.

"Зокрема, публічно оголошені санкції - це один чинник, а другий - військовий. Тобто прискорення постачання пакетів за програмами, ухваленими за часів Байдена. Наразі немає нових пакетів з боку Трампа, але вони можуть бути. Також можливе пришвидшення виробництва зразків озброєнь, яке зараз відбувається на американських підприємствах. Ці два чинники можуть бути реалізовані й певним чином вплинути на ситуацію на лінії фронту", - підсумував він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Укладення перемир'я між Україною та Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 12 березня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц провів переговори з представником Російської Федерації, після чого спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви для обговорення можливого перемир'я. Однак однозначної відповіді в РФ поки не дали.

Раніше також стало відомо, що Україна почала формування національної команди для контролю 30-денного перемир'я. Команда буде займатися розробкою алгоритму дій для контролю перемир'я.

Напередодні українські військові заявили, що не вірять в те, що 30-денне припинення вогню на лінії зіткнення буде дієвим. Вони нагадали, що під час АТО/ООС росіяни неодноразово порушували тимчасове припинення вогню.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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