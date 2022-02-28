Танк і БТР РФ: тероборона похвалилася новими трофеями

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Бійці українського опору дають героїчну відсіч російським окупантам, а також захоплюють важку техніку ворога.

Зокрема, в Мережі з'явилося відео, як учасники територіальної оборони оглядають трофейний російський танк Т-72.

Бійці оцінюють його технічний стан, а один з них зміг завести бойову машину. Припустимо, що надалі вона може використовуватися проти окупантів РФ.

На ще одному ролику зафіксовано, як чоловіки в цивільному їдуть на бронетранспортері через поле. Між собою вони жартують, що змогли викрасти БТР.

Додамо, що бронемашина справна і на ходу, а також має бойовий комплект.

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Нагадаємо, жителі Городні в Чернігівській області заблокували рух російської військової техніки в бік обласного центру.

Городянам вдалося зупинити окупантів - ті розвернулися.