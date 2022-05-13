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Стріляв у голову: встановлено особу рашиста, який хвалився дружині вбивствами

13 травня 2022, 20:36

За шевронам на фото Іванова вдалося встановити, що він випускник Казанського вищого танкового командного училища.

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Встановили окупанта, який хвалився дружині вбивствами / фото Вконтакте

Журналісти встановили російського солдата, який розповідав дружині, як розстрілює цивільних і здійснює інші звірства в Україні, пише Українська правда разом із джерела в СБУ.

Російським військовим, який розповідав дружині про звірства проти цивільних українців, виявився Іванов Дмитро Геннадійович 10.02.1995 року народження.

Згідно сторінці в соцмережі росіянин проживає в селі Купсола (Морквинський район, Республіка Марій Ел, Російська Федерація).

У соціальній мережі "ВКонтакте" Іванов називає себе "Дмитро Туманов".

Дружина, з якою Іванов розмовляв, – Анастасія Короткова.

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На її сторінці в мережі Вконтакте можна побачити весільні фото з Івановим датовані 2020 роком.

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За шевронам на фото Іванова вдалося встановити, що він випускник Казанського вищого танкового командного училища.

Він розповів дружині, що принижував українських мирних жителів, стріляв у них (найчастіше, за словами загарбника, – "в голову"), навіть коли вони благали Його про пощаду. Росіянин зізнається, що став " Е..нутым".

Його дружина стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але Іванов про це не турбується: "я можу взяти людину і в голову "бам"... з кулемета, з ПКМа...! Настя, я довбо*бом став, я взагалі їб*нутим став".

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-лізу, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що" спецоперація " в Україні нібито йде за планом.

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