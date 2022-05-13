Російські окупанти підло вбили українця кулею в спину , коли той попросився в туалет / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти звірячим чином розстрілюють українських військовополонених і хваляться злочинами перед своїми рідними. Відповідний аудіо перехоплення опублікувала Служба безпеки України.

Її співробітники повідомили, що дане перехоплення – ще один доказ порушень російською армією Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

У перехопленій телефонній розмові росіянин розповів матері, що разом з товаришами по службі розстріляв українського військовополоненого в спину за те, що той попросив дозволу використовувати туалет.

"Він там в туалет хотів сильно. Йому сказали: "Зараз додому поїдеш. Іди, каже, в туалет сходи, і поїдеш". Все, він пішов - ми його в спину", - розповів росіянин.

Мати окупанта особливо запитала, "кому віддають українських військовополонених, на що той відповів: "Та я ж кажу – нікому. Ось, його розстріляли".

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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