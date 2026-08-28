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1000 далекобійних дронів на день: Зеленський анонсував новий масштаб ударів по РФ

Інна Ковенько
28 серпня 2026, 19:48
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Україна планує виробляти до 1000 далекобійних дронів на день у відповідь на атаки РФ.
Україна планує запускати по Росії до 1000 далекобійних дронів на день
Україна планує запускати по Росії до 1000 далекобійних дронів на день / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Головне:

  • Україна має посилити захист від російських ударів, зокрема від реактивних "Шахедів"
  • Потрібно суттєво прискорити виробництво дронів-перехоплювачів
  • Кількість далекобійних дронів для ударів по РФ планують збільшити до 1000 на день

Україна планує наростити виробництво далекобійних безпілотників до 1000 одиниць на день, щоб посилити удари по військових та інших стратегічних об’єктах на території Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні після проведення засідання Ставки. Зараз в середньому в України є більше ніж 300 далекобійних санкцій, однак, зі слів президента, має бути більше.

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"Щоб зробити наші діпстрайки проти РФ ще частішими, завдання – 1000 далекобійних дронів на день, зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є, і виконаємо це завдання", - підкреслив президент.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності прискорити виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами".

"Росіяни обрали тактику терору: постійні тривоги, зокрема в Києві. Усі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти реактивних "шахедів", щоб наші дипстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати", - зазначив глава держави.

Чому реактивні БПЛА складно збивати

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі DW пояснив, що основними проблемами для української ППО стали швидкість і висота польоту російських реактивних безпілотників. Складнощі виникають як у дронів-перехоплювачів, так і у мобільних вогневих груп.

"Перехоплювач розганяється приблизно до 300 кілометрів на годину, тоді як ціль летить зі швидкістю 400 і більше - наздогнати її фізично неможливо. Мобільні вогневі групи на такій швидкості не влучать, а висота польоту близько 5 км виводить апарати за межі досяжності ПЗРК, межа дії яких становить приблизно 4,5 км", - розповів він.

Тому для знищення таких цілей Україні поки що доводиться використовувати дорожчі засоби ураження - зенітні ракети малої та середньої дальності, а також бойову авіацію.

Представник Повітряних сил додав, що українські винищувачі F-16 і Mirage проти реактивних безпілотників використовують не тільки ракети, а й бортові гармати. Однак інтенсивне застосування авіації таким чином збільшує навантаження на ресурс літаків.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ – останні новини за темою

Як писав Главред, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС в Енгельсі. Саме такі літаки країни-агресора Росії завдають ударів по Україні.

Нагадаємо, 26 серпня Сили оборони атакували нафтові підприємства, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктуру, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні.

Раніше, в ніч з 23 на 24 серпня, за даними командувача СБС Роберта Бровді, Україна уразила винищувач, гелікоптер, радари повітряного спостереження та низку елементів ППО Росії.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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