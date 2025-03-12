Чи зможе Україна обійтися без американської зброї: Жданов відповів

Військовий експерт заявив, що європейська зброя може виявитися навіть кращою за американську.

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Олег Жданов пояснив, чи зможе Україна обійтися без американської зброї / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чи є якесь озброєння, яке Європа не зможе заповнити без США

Де Україна зможе брати ракети до ЗРК Patriot

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що не існує таких видів американської зброї, які Європа не здатна перекрити своїми силами.

За його словами, на міжнародному ринку озброєнь акції військово-промислового комплексу США летять вниз, а акції європейських компаній - вгору.

"Давайте розглянемо основні види озброєння, наприклад, танки. Скільки у нас американських Abrams, аж 30 штук? А скільки німецьких Leopard? Майже 400 танків Leopard у складі Сил оборони України. Так, Bradley - хороша машина, яка показала свою живучість. Але німецький Murder ненабагато гірший, ніж американський Bradley. А шведська CV 90 набагато краща, ніж Bradley. Якщо говорити про комплекси Patriot, то слід почати з того, скільки цих комплексів нам надали США за три роки - жодного. Усі комплекси Patriot нам передали наші партнери", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Щодо протибалістичних ракет до комплексу Patriot, то спочатку їх трохи дали американці, але потім ці ракети Україні постачали Японія та Іспанія, але не Штати.

"У цих країн є ліцензія на виробництво цих ракет, то чому б їм їх нам не надавати. Тим більше, Трамп сказав, що за гроші продасть будь-яку зброю, хоч себе самого. Тобто це озброєння можемо купувати ми самі, або ж наші партнери можуть купувати його для нас", - пояснив Жданов.

Військовий експерт додав, що італо-французький комплекс SAMP/T (європейський аналог Patriot) буде навіть кращим за американський комплекс.

"Його протибалістична ракета летить удвічі далі, ніж у Patriot. То чому б не замінити його? США вже наклали вето на передачу літаків F-16: Штати відклали поставку Нідерландам F-35, у результаті Нідерланди на рік відклали передачу нам F-16. Не знаю, як там Нідерланди розберуться з Lockheed Martin, тому що за такі речі (невиконання умов контракту) в комерційному середовищі належить платити неустойку. Тим не менш, у нас є Швеція та Велика Британія, і ми можемо попросити Eurofighter і Gripen", - сказав Жданов і додав, що шведський Gripen буде кращим, ніж F-16.

По-перше, Gripen дешевше майже в два з гаком рази, а, по-друге, він більш універсальний і бере практично все європейське озброєння на борт.

"Плюс у нас уже є пілоти французьких Mirage, і ми вже можемо їх самі навчати. Тільки б Макрон погодився нам дати Mirage... Так що на сьогодні немає американського озброєння, яке було б критичним для Сил оборони України", - резюмував Жданов.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олега Жданова, в якому він розповів, як Україна воюватиме без військової допомоги США:

Військова допомога США - останні новини

Як писав Главред, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, а питання подальшого фінансування перебуває на розгляді.

Після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня заступник керівника Офісу президента Павел Паліса повідомив, що надійшла інформація з підтвердженням відновлення військової допомоги США Україні.

12 березня міністр національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. За його словами, передача необхідного озброєння зі США знову відбувається через логістичний хаб у Ясьонці.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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