Літаки Ту-95 випустили ракети - опубліковано час підльоту до міст України

Росіяни, ймовірно, здійснили пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по території України, попереджають моніторингові канали.

https://glavred.net/war/samolety-tu-95-vypustili-rakety-opublikovano-vremya-podleta-k-gorodam-ukrainy-10756919.html Посилання скопійоване

Росія випустила ракети по Україні - монітори розкрили час підльоту до міст України

Про що йдеться у матеріалі:

Моніторингові канали повідомляють про пусковий маневр літаків стратегічної авіації РФ

Всього могли випустити ракети по Україні три борти Ту-95МС

Російські окупаційні війська могли запустити ракети із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по Україні. Про це повідомляють моніторингові канали.

"Попередньо здійснено пуск крилатих ракет Х-101/Х-55 з трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Саратовської області, РФ", - йдеться у матеріалі. відео дня

Літаки серії Ту, якими РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка Главред

Моніторингові ресурси попереджають, що у разі підтвердження запуску ракет їхнє входження в повітряний простір України може відбутися приблизно через півтори години.

Також зазначається, що один літак Ту-95МС відокремився від авіагрупи та приземлився на аеродромі "Енгельс".

У разі реальних пусків орієнтовний час підльоту ракет до міст може становити:

для Харкова — близько 17:40,

Дніпра — 18:00,

Києва — 18:15,

Одеси — 18:30,

Львова — 18:50.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Станом на 17:55 пусків ракет не зафіксовано.

Які цілі нових російських атак - думка експерта Як писав Главред, військовий аналітик Олег Жданов вважає, що найближчим часом існує ризик нової масштабної ракетної атаки по Україні. Він зазначає, що з приходом тепла удари можуть бути спрямовані не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по об’єктах водопостачання, при цьому атаки на енергосистему, ймовірно, триватимуть до завершення активної фази війни. Окремо експерт звертає увагу, що під час останніх обстрілів майже не використовуються ракети "Кинжал". На його думку, це може бути пов’язано з технічними проблемами літаків МіГ-31, які їх запускають, адже їхні двигуни потребують повної заміни, а не ремонту. Він припускає, що значення "Кинжалів" поступово зменшується, і нагадує, що ця ракета фактично є авіаційною модифікацією "Іскандера". У разі збереження проблем із носіями Росія може активніше застосовувати наземні балістичні комплекси.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії зафіксували виліт стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку ракетного удару. За попередніми даними, з авіабази "Оленья" злетіли чотири літаки Ту-95МС, і цей виліт, ймовірно, має бойовий характер.

Також повідомляється про закриття повітряного простору над полігоном "Капустін Яр", що може свідчити про підготовку до нового удару по Україні із застосуванням балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшнік".

Водночас не виключається можливість чергової комбінованої атаки з боку Росії, про що раніше попереджав президент України Володимир Зеленський.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред