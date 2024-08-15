Україна готова до прийому біженців з РФ: у Мінінтеграції повідомили деталі

Для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися, або потребують гуманітарної допомоги, Мінінтеграції України відкрило цілодобову гарячу лінію. Про це стало відомо із повідомлення на сторінці в Telegram віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
"У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області, Україна повинна бути готова до прийому російських біженців. Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або ж які хочуть евакуюватися в Україну", - написала Верещук.
Заявку можна залишити таким чином:
- зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp;
- написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.coм
Верещук заявила, що Україна завжди дотримувалась і дотримується міжнародного права та забезпечить евакуйованих жителів Курщини всіма необхідними нормами, згідно із міжнародним правом.
Бої в Курській області - останні новини
Нагадаємо, після наступу українських військ в Курській області військам на українському фронті стало набагато легше, адже РФ перекидає частину своїх людей саме на Курщину.
Раніше стало відомо, що українські військові врятували життя російському строковикові, який хотів підірвати себе та побратима гранатою, щоб не потрапити в український полон.
Тим часом Влодимир Зеленський заявив, що ЗСУ на Курському напрямку досягають стратегічної мети.
Читайте також:
- Збирають з усієї країни: в Росії скаржаться на відправку строковиків до Курська - ЗМІ
- У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська
- Наступ ЗСУ на Курськ: у Зеленського назвали головну ціль операції
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред