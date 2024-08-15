Ініціатива зі сторони РФ: через бої на Курщині росіяни хочуть обмін полоненими

Російська сторона ініціювала переговори щодо обміну полоненими після наступу ЗСУ на Курському напрямку.

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РФ ініціювала переговори щодо обміну полоненими / колаж: Главред, фото: УНІАН

Після того, як українські війська активно почали просуватися у Курській області, російська сторона ініціювала переговори щодо обміну військовополоненими. Про це в ефірі телемарафону сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Щодо ситуації з російськими військовополоненими, я не можу розкривати деталі. Але всі бачили ці відео, коли російські військові здаються в полон. Знову ж таки, представники Збройних сил України, на підставі Женевської конвенції беруть в полон, забезпечують права російських військовополонених. Ніхто їх не піддає тортурам, ніхто не розстрілює, на відміну від російських збройних сил", – акцентував Лубінець.

Також він зазначив, що росіян, які потрапляють в український полон, доправляють у спеціальні медичні заклади, де їм надають всю необхідну медичну допомогу. Після цього полонених РФ відправляють у спеціально обладнані табори, де їх утримують згідно Женевської конвенції.

відео дня

Лубінець також зауважив, що саме російська сторона ініціювала розмову про наступний обмін полоненими.

"Я дуже сподіваюсь, що, незважаючи на публічні заяви російських ЗМІ, що нібито росіяни прийняли рішення призупинити якісь обміни. У нас на даний час обмін інформацією відбувається. Я так саме інформую і МКЧХ, і ООН, що права російських військовополонених захищаються, ми моніторимо цю ситуацію. І в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції", – підкреслив Лубінець.

Він також сказав, що сьогоднішня ситуація в Курській області спонукатиме росіян до обміну військовополоненими, адже раніше РФ постійно знаходила нові аргументи, щоб не обмінювати українців на полонених окупантів.

Що відомо про полонених і зниклих безвісти Раніше пройшов 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими та війна РФ проти України - останні новини

Нагадаємо, що на фоні конфлікту у Курській області російські військові почали масово здаватися в полон бійцям ЗСУ.

Також раніше ряд ЗМІ повідомляв, що в українському полоні окупанти живуть в таборах набагато краще, ніж тисячі пенсіонерів у країні.

Також стало відомо, що американський генерал Бен Годжес повідомив, що західні партнери України довго зволікали з відповіддю на агресію Росії проти України.

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