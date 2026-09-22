Нова угода для України: Зеленський оприлюднив план візиту до Нью-Йорка

Делегація проведе переговори з американським президентом, лідерами Європи та конгресменами, а Олена Зеленська виступить у Колумбійському університеті.

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Зеленський прибув до Нью-Йорка / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Зеленський прибув до Нью-Йорка на 81-у сесію Генеральної Асамблеї ООН

Заплановано близько 20 зустрічей, серед них - із лідером США

Готують до підписання нову угоду Drone Deal

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-у сесію Генеральної Асамблеї ООН - делегація підготувала до підписання нову угоду Drone Deal. У графіку глави держави - близько 20 зустрічей.

Як повідомив Зеленський у своєму Telegram, порядок денний переговорів охоплює президента США, лідерів європейських держав, сенаторів і членів Палати представників Конгресу США, керівників міжнародних організацій, провідних американських компаній та аналітичних центрів. Окремий напрям роботи - посилення протиповітряної оборони та забезпечення достатнього фінансування для України.

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Формулюючи головну мету поїздки, глава держави вказав на дві речі, які, за його словами, стоять вище за інші пункти програми.

"Звісно, перший пріоритет України - наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні пропозиції щодо безпеки та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни", - підкреслив Зеленський.

Кримська платформа: другий саміт поспіль у Нью-Йорку

Як і минулого року, у Нью-Йорку відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи.

Від учасників заходу очікують участі на рівні перших осіб.

"Має бути широке представництво країн на високому рівні, і ми цінуємо залученість усіх партнерів та підтримку нашої територіальної цілісності й суверенітету", - зазначив Зеленський.

Програма першої леді: університет, бізнес і Світовий банк

Олена Зеленська виступить перед студентами та викладачами Колумбійського університету, а на майданчику ООН представить підсумки Саміту перших леді та джентльменів.

У її розкладі - низка зустрічей з американським бізнесом та філантропами на підтримку проєктів Фонду Олени Зеленської.

Також заплановано низку двосторонніх переговорів, серед яких - із дружиною прем’єр-міністра Великої Британії та президентом Світового банку.

Двопартійна зустріч із сенаторами та конгресменами США

Як відомо, Зеленський уже зустрівся з американськими конгресменами. Демократів представляли сенатори Джин Шахін і Річард Блюменталь, а також конгресмен Кріс Кунс. Від республіканців були сенатор Джон Кертіс і конгресмен Дейв МакКормік.

Президент подякував Ліндсі Грему за підтримку законопроекту. Водночас повідомив, що завтра розмовлятиме з Дональдом Трампом, щоб санкції спрацювали.

Коли відбудеться зустріч із Трампом

За інформацією джерела DW, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа запланована на вівторок, орієнтовно о 20:15 за Києвом.

Після перемовин лідери України та США також поспілкуються з журналістами.

Як повідомляє Укрінформ, у середу Президент України візьме участь у Міжнародному саміті Кримської платформи, виступить на засіданні Ради безпеки ООН з українського питання та на сесії Генасамблеї.

Засідання Радбезу заплановано на 11:00 (18:00 за київським часом), виступ Зеленського в Генасамблеї очікується близько 14:00 (21:00 за Києвом).

Цього дня також плануються двосторонні переговори й зустріч з українською громадою Сполучених Штатів.

Зеленський зустрівся з Макроном

Президент Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Укрінформ.

Зустріч лідерів відбулася в резиденції постійного представника Франції при ООН.

Перед зустріччю із Зеленським Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками переговорів він заявив, що порушив питання про необхідність негайного надання Києву ракет-перехоплювачів для систем ППО та обговорив ідею введення мораторію між Україною та Росією на удари по об’єктах енергетики.

"Ми об’єднаємо зусилля, щоб домогтися мораторію на удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Цивільне населення має бути захищене, і ми маємо якомога швидше розпочати серйозні переговори щодо умов миру між Росією та Україною", - написав Макрон у соціальній мережі Х.

Французький лідер додав, що планує порушити цю тему під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, переговорний процес щодо війни в Україні може поновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Раніше Зеленський виключив можливість угоди, вигідної одночасно Москві й Києву. За його словами, у війні Росії проти України не може бути перемоги для обох сторін, а єдиним реальним результатом він називає припинення бойових дій заради збереження людських життів.

Зеленський також повідомив, що очікує на перші результати переговорів до кінця вересня. Українська сторона готується до контактів і розраховує, що кінець вересня може стати переломним моментом для переговорного процесу. Зеленський зазначив, що наприкінці вересня в Нью-Йорку може відбутися зустріч з американською делегацією.

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року.

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