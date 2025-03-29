В Харкові 'приліт' по військовому госпіталю, десятки поранених: нові деталі атаки

Увечері 29 березня російські війська завдали удару по військовому госпіталю в Харкові. Серед військовослужбовців, які проходили лікування в медзакладі, є постраждалі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки ударними безпілотниками типу "Shahed" пошкоджено будівлю шпиталю, а також житлові будинки, розташовані поруч. За попередньою інформацією, серед постраждалих є військовослужбовці, які перебували на лікуванні у шпиталі.
"Факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну. Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя", - наголосили в Генштабі.
Наслідки атаки по Харкову
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни масовано атакували Харків. Влучання російських безпілотників сталися в Шевченківському та Холодногірському районах міста.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, медзаклад і офісну будівлю. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна, палають приватні автомобілі і гаражі.
"На дану хвилину 27 постраждалих внаслідок вечірньої атаки ворожих БПЛА на місто. Пошуково-рятувальна операція у Холодногірському районі триває", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов о 23:19.
Міський голова розповів, що станом на 23:21 відомо про двох жертв ворожої атаки. Рятувальники дістали тіло загиблої людини з-під завалів.
"Серед постраждалих пʼятеро дітей від 5 до 17 років. Троє - наразі в лікарнях, двом дітям медики надали допомогу на місці", - уточнив Синєгубов.
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