Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу: над містом здіймається густий дим

Внаслідок російського удару по місту виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

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Кривий Ріг під ракетним ударом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Ворог вдарив балістичною ракетою по Кривому Рогу

Внаслідок російської атаки постраждали 5 осіб

У суботу, 29 березня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив ракетні удари балістикою і попередив про можливі нові виходи ракет.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе", - звернувся Вілкул до мешканців міста. відео дня

Вибухи у місті підтвердили і в обласній військовій адміністрації. Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару по місту, попередньо, відомо про постраждалу.

"Знову атака на нашу область. Під ракетним ударом – Кривий Ріг. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. Всю інформацію уточнюємо. Не нехтуйте повітряною тривогою. Попередження про небезпеку ще актуальне", - написав голова ОВА.

Незадовго до вибухів, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, а пізніше — про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

12:06 Вілкул повідомив, що станом на цю хвилину відомо вже про 5 постраждалих, всі в стані середньої тяжкості.

Ракетний удар прийшовся пощільній міській забудові.

"Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка", - поінформував Лисак.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, увечері, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникло кілька пожеж, було відомо про приліт у житловому секторі. Пізніше зʼясувалося, що масштабна пожежа сталася в ресторанному комплексі. Загорілися також багатоповерхівка та приватні будинки.

Пізніше російська пропаганда поширила брехню, ніби армія Путіна завдала удару по "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі. Росіяни заявили, що внаслідок обстрілу ресторану Bartolomeo буцімто загинули "десять офіцерів НАТО". Насправді в результаті масштабної атаки російських ударних дронів у Дніпрі загинули чотири мирних жителі, ще 22 особи отримали поранення.

Нещодавно російські війська масовано обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу виникли проблеми з електропостачанням, відомо про загиблих та постраждалих. Крім того, під російський обстріл також потрапила бригада швидкої допомоги. Вони надавали допомогу пораненому чоловіку.

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Хто такий Олександр Вілкул? Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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