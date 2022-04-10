Росія завершує підготовку до наступу на схід України - Генштаб

Генштаб відзвітував про ситуацію в Україні/Facebook / 53brigade

Генеральний штаб Збройних сил поділився даними про підготовку військами РФ нового наступу на східні регіони України, повідомляється в Facebook Генштабу ЗСУ.

В даний час російські окупанти намагаються завершити підготовку до наступальної операції. Мета її проведення - захопити схід України.

"Тривають заходи з перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника. Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу східного і Центрального військових округів в прикордонні з Україною райони Бєлгородської, Воронезької та Курської областей", – йдеться в повідомленні.

Путін змінив командувача наступом на Україну

Раніше стало відомо, що російський диктатор змінив командувача наступом на Україну. Тепер операціями керує командувач Південного військового округу-генерал Олександр Дворніков, у якого великий досвід російських операцій в Сирії.

Раніше повідомлялося, що війська Росії намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, вони можуть кинути всі свої сили для цього, оскільки загрузли через міцну оборону міста українськими захисниками.

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