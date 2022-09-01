РФ загрожує Молдові, вона стане наступною військовою ціллю Кремля - Подоляк

Росія може напасти на Молдову / Колаж фото Офіс президента, Reuters

Наступною країною, на яку нападе Росія, буде Молдова. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він додав, що Росія вже "скинула всі маски" і її планом є лише "вбивства, руйнування та ліквідація державності".

"Усі маски скинуті, спектаклі відіграно. МЗС Росії прямо заявляє, що наступна обов’язкова ціль для знищення – Молдова. Гарне нагадування всім сусідам імперії: з Росією неможливо "співіснувати". "Русский план" – це завжди вбивства, руйнування та ліквідація державності", - написав Михайло Подоляк.

Слід зазначити, що міністр закордонних справ України Сергій Лавров пригрозив Молдові "грузинським сценарієм". Він сказав, що в Придністров'ї перебувають російські "миротворці" та група військових, яка охороняє найбільший в Європі склад боєприпасів у Ковбасні. Лавров провів паралелі між ситуацією в Придністров'ї та Грузії у 2008 році.

"Всі повинні розуміти, що будь-які дії, які наражатимуть на небезпеку наших військовослужбовців, будуть розглядатися відповідно до міжнародного права як напад на російську федерацію. Як це було в Південній Осетії, коли на наших "миротворців" напав Саакашвілі",– заявив Лавров.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу Молдови після того, як Кишинів висловив готовність приєднатися до санкцій проти Росії. Він загрожує відмовою Москви продавати молдавській державі енергоресурси і військовою загрозою з Придністров'я у разі, мовляв, "спроби" Румунії приєднати Молдову.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ставить собі за мету розширення кордонів і вважає пострадянські держави своєю власністю. Під ударом країни-агресора можуть опинитися Молдова, Польща, Латвія, Литва та Естонія. Така ситуація призведе до дуже серйозної кризи політики безпеки Північноатлантичного альянсу.

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