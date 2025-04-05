У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА

Вогнем охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА.

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Кривий Ріг масовано атакували безпілотники / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Кривий Ріг атакували "Шахедами" після удару балістикою

Виникли масштабні пожежі у приватному секторі відео дня

Внаслідок ракетного удару 18 загиблих, з них 9 — діти

Через кілька годин після удару балістичною ракетою Кривий Ріг атакували російські "Шахеди". У місті прогриміли вибухи. Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вибухи у місті. Масована шахедна атака. Бережіть себе", - попередив Вілкул.

Незабаром керівник ОВА Сергій Лисак розповів, що після одинадцятої ночі росіяни повторно атакували Кривий Ріг. Цього разу окупанти використали БпЛА.

"У приватному секторі міста виникло займання. Вогнем охоплені будинки та інфраструктура", - написав він.

Вілкул уточнив, що у чотирьох місцях влучань російських дронів виникли пожежі.

"Ми всі на місцях. Вже розпочалася аварійно-рятувальна операція. Гасимо", - написав Вілкул.

Близько 01:00 керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі загинула людина. Ще троє місцевих постраждали. Їм надали всю необхідну допомогу.

"Щодо атаки шахедів. На зараз одна бабуся загинула – згоріла у приватному будинку, куди влучив шахед. П'ять поранених. Штаб допомоги людям розгортаємо перед магазином біля пам'ятника техніці Другої світової війни, там де він був позавчора після ракетної атаки. Місцеві зрозуміють. Будматеріали будуть через півгодини. Трамваї на "Дружбу" завтра вранці не ходитимуть. Перебиті рейки та контактна мережа. У двох місцях пожежі ще гасимо", - розповів Вілкул.

Наслідки ракетної атаки

Раніше ввечері, 4 квітня, російські війська здійснили ракетний обстріл Кривого Рогу, використавши балістичну ракету "Іскандер". Вона влучила в район житлового масиву поруч із дитячим майданчиком. Пошкоджено ресторан, десятки будинків, гаражі, а також знищено кілька автомобілів.

"Ракета вибухнула в повітрі. Це такі спеціальні ракети з повітряним підривом, щоб більше постраждало людей. Кляті росіяни запустили її в центр житлового масиву поруч з дитячим майданчиком. Діти загинули на або біля дитячого майданчика. В лікарнях 39 людей зараз, лікарі боряться за їхні життя, є важкі, на жаль, є дуже важкі і є діти", - йдеться у повідомленні начальника Ради оборони міста.

Близько 00:00 Вілкул повідомив, що внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі вже 18 загиблих, з них 9 дітей. Крім цього, 56 людей отримали поранення.

Ракетна атака РФ по Кривому Рогу 4 квітня - останні новини

Нагадаємо, увечері 4 квітня Кривий Ріг зазнав потужного ракетного удару з боку російських окупантів. Балістична ракета влучила у житловому мікрорайоні поблизу дитячого майданчика.

Як повідомляв Главред, удар спричинив масштабні пожежі, знищено та пошкоджено багатоповерхові будинки, гаражі, кілька автомобілів вигоріли вщент. Атака забрала життя цивільних мешканців, серед яких — діти.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на атаку, підкресливши, що цей удар був цілеспрямованим та навмисним. Він закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції проти Росії.

Президент Володимир Зеленський у своїй заяві наголосив, що такі обстріли з боку Росії відбуваються щодня, і лише сильний міжнародний тиск може змусити країну-агресора зупинити війну.

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Хто такий Олександр Вілкул? Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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