Всю ніч РФ масовано била по Україні: Зеленський відреагував на ворожі атаки

Путін затягує війну та продовжує тероризувати українське населення, вважає Володимир Зеленський.

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Зеленський зробив заяву про російські удари по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Ключові тези:

РФ застосувала проти Україні понад 170 дронів

Руйнування зафіксовані у декількох регіонах України

Путін затягує війну та продовжує тероризувати Україну

Протягом вчорашнього вечора та ночі 29 березня російські окупанти атакували Україну. Армія Путіна застосувала проти українців понад 170 дронів, із них понад 100 "Шахедів". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, противник здійснив масований удар по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.

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Зеленський заявив, що руйнування є в кожному регіоні, що був під ударом.

"Всю ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки цієї атаки. Станом на зараз відомо про 4 людей, які загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять одну людину поранено, серед них вагітна жінка. У місті зруйновано та пошкоджено звичайні житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс, гаражі, СТО", - написав президент.

Зеленський впевнений, що країна-агресор Росія глузує з миротворчих зусиль світу, Путін затягує війну та продовжує тероризувати українське населення.

"Дипломатія може спрацювати, але підкріплена кроками, які посилюють наших воїнів і позбавляють окупантів ресурсів для війни. Партнери знають, що може допомогти, який саме тиск, і це залежить від Америки, від Європи, від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії", - резюмував український лідер.

Shahed / Інфографіка: Главред

Російські удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у суботу, 29 березня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару відомо про 7 постраждалих. Ракетний удар прийшовся по щільній міській забудові.

Днем раніше Росія масовано атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникло кілька пожеж, було відомо про приліт у житловому секторі. Пізніше зʼясувалося, що масштабна пожежа сталася в ресторанному комплексі. Загорілися також багатоповерхівка та приватні будинки.

Нагадаємо, пізно ввечері 27 березня, Полтаву масовано атакували дрони. У Генштабі заявили, що російські війська били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

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