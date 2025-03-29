Росія серед білого дня атакувала Кривий Ріг: з'явилися фото наслідків

Кількість постраждалих збільшилася до семи.

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У ДСНС показали фото наслідків удару РФ по місту / Колаж: Главред, фото ДСНС

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Ворог здійснив ракетний удар по Кривому Рогу

Внаслідок атаки РФ кількість постраждалих збільшилася до семи

У суботу, 29 березня, Кривий Ріг опинився під російським ракетним ударом. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих збільшилася до семи. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС та показали наслідки ракетного удару по місту.

"Ворог здійснив ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг попередньо поранено семеро людей", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними ДСНС, в результаті російської атаки спалахнув легковий автомобіль, який рятувальники оперативно загасили. Крім того, внаслідок атаки понівечено понад 20 автомобілів.

Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийка та інфраструктурний об’єкт.

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Як писав Главред, у суботу, 29 березня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару відомо про постраждалих. Ракетний удар прийшовся по щільній міській забудові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом вчорашнього вечора та ночі 29 березня російські окупанти атакували Україну. Армія Путіна застосувала проти українців понад 170 дронів, із них понад 100 "Шахедів". За його словами, противник здійснив масований удар по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині. Руйнування є в кожному регіоні, що був під ударом.

Нагадаємо, 28 березня, країна-агресор Росія масовано атакувала Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникло кілька пожеж, було відомо про приліт у житловому секторі. Пізніше зʼясувалося, що масштабна пожежа сталася в ресторанному комплексі. Загорілися також багатоповерхівка та приватні будинки. Через російський удар 4 людей загинуло, ще понад 20 осіб отримали поранення.

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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