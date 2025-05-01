РФ може раптово вдарити по Україні з новою силою – названо тривожний сценарій

Росія може почати новий наступ в будь-який момент, за умови, якщо їй вдасться відновити свій економічний потенціал, вказує аналітик.

https://glavred.net/war/rf-mozhet-vnezapno-udarit-po-ukraine-s-novoy-siloy-nazvan-trevozhnyy-scenariy-10660919.html Посилання скопійоване

РФ може вдарити з новою силою раптово і найближчим часом / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

Росія може почати новий наступ на Україну або країни НАТО

Все буде залежати від економічного потенціалу Росії

Деякі європейські експерти допускають, що Росія може розпочати новий масштабний наступ у 2029–2030 роках. Ймовірними напрямками атаки можуть бути територія Білорусі, Сувалкський коридор або південь, для чого, щоб перерізати постачання західної допомоги до України. Водночас, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв’ю Главреду наголосив, що точні строки такого сценарію передбачити складно.

На його думку, точно передбачити терміни важко, оскільки все залежить від економічного потенціалу Росії. Якщо вона зможе зібрати достатньо ресурсів, то може зосередити всі наявні сили для удару, навіть попри значні економічні втрати.

відео дня

"Не кажучи вже про народ Росії, який, як вони кажуть, все витерпить. Але не можна виключати сценарій, що це станеться раптово і найближчим часом", - резюмував аналітик.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна володіє технічною можливістю завдати удару дронами по військовому параду, запланованому в Москві на 9 травня.

Водночас генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос попередив, що Росія може завдати масштабного авіаційно-ракетного удару по території України напередодні Дня перемоги, зокрема по Києву, розцінюючи це як своєрідний "попереджувальний" крок.

На тлі цього спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог повідомив, що Вашингтон може частково піти на поступки Кремлю в питанні територіальних вимог у межах мирних переговорів. При цьому Київ нібито допускає можливість фактичного визнання частини втрачених територій.

Інші новини:

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред