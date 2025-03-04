РФ для 'галочки' рветься на правий берег Херсонщини: в ОВА розкрили план ворога

Окупанти прагнуть створити ілюзію контролю над Херсонщиною перед можливими мирними переговорами, розповів Олександр Прокудін.

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РФ прагне захопити плацдарм для майбутніх переговорів / Колаж: Главред, фото: 144 окрема піхотна бригада, скірншот карти deepstatemap.live

Головне із заяви Прокудіна:

Росіяни щодня штурмують правий берег Дніпра, намагаючись закріпитися

Ціль РФ – створити ілюзію контролю над усією Херсонщиною для переговорів

Штурми тривають у чотирьох місцях

Російські війська регулярно намагаються закріпитися на правому березі Дніпра, незважаючи на значні втрати. Окупанти прагнуть захопити частину правобережжя Херсонщини для майбутніх мирних переговорів. Про це The Guardian розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог щоденно намагається переправитися через Дніпро в чотирьох різних місцях. Росіяни хочуть закріпитися на правому березі, аби створити ілюзію контролю над всією Херсонською областю.

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"Щодня вони намагаються перетнути річку. Ми отримали інформацію від нашої розвідки, що російський заступник командира сказав військовим, що вони повинні за будь-яку ціну форсувати річку. Хоча не всі солдати готові до цього", - розповів Прокудін.

Керівник Херсонської ОВА зазначив, що Москва поставила завдання захопити хоча б одне село на правому березі Дніпра. Однак ці атаки є фактично "суїцидальними місіями", оскільки російські війська зазнають значних втрат.

"Російські наступи відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови на гирлі Дніпра, небезпечну сіру зону; у місці Антонівського та залізничного мостів на сході від міста Херсон; а також в селах Львове та Зміївка, останнє з яких розташоване вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки", - пояснив він.

Прокудін вважає, що Росія намагається "поставити галочку", щоб показати, що "ми присутні на правому березі", і таким чином висунути претензії під час потенційних мирних переговорів на весь регіон. Він також висловив побоювання, що заморожування війни лише дасть РФ час перегрупуватися та відновити боєздатність.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Володимир Зеленський не демонструє готовності до мирних переговорів, які є частиною політики Дональда Трампа. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що Вашингтон готовий говорити з Києвом, якщо той серйозно підійде до обговорення деталей.

Також президент США Дональд Трамп призупинив усі майбутні поставки військової допомоги Україні, щоб змусити Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією. У Білому домі заявили, що підтримка буде відновлена, якщо Україна покаже "сумлінні зусилля" щодо переговорів.

Крім цього, Путін не змінив своїх вимог щодо України, заявив Володимир Зеленський у зверненні. Росія продовжує вимагати скорочення української армії, відмови від територій і політичного послаблення країни. Президент підкреслив, що поки українці єдині, ніхто не зможе нав’язати такі умови, а мир буде гідним.

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Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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