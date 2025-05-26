'Реальна загроза': в РНБО назвали новий напрямок російського вторгнення

Андрій Коваленко заявив, що вже через 4-6 років РФ може напасти на країни Балтії.

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РФ готується до війни проти Європи / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, ОП

Що відомо:

РФ готується до війни проти Європи

Через 4-6 років РФ може напасти на країни Балтії

Росія готує війну проти Європи. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Підготуватися до цього Росії може допомогти КНДР власними людськими ресурсами та зброєю.

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"Це цілком реальна загроза, яку нарешті вже бачать в Європі. Дуже добре, що ілюзії розвіялись, бо якби ні - через 4-6 років Росія з союзниками могла б напасти на Балтію, не тільки гібридно, як робить це зараз", - заявив Коваленко.

Він додав, що нині ще є "коридор часу" для виправлення ситуації. У цей період потрібно не лише посилювати Україну, але й змінювати погляди на загрози та збільшувати армії.

"Розвиток ШІ (штучного інтелекту - ред.) в озброєннях, у дронах та ракетах нових типів, визначить домінування майбутнього. І тут у Заходу поки перевага над автократами", - додав Коваленко.

Війна Росії і НАТО - головні новини

Як повідомляв Главред, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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