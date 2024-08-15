Розкрито деталі масштабного полону 'кадирівців': заява глави СБУ Малюка

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що бійцями спецпідрозділу була проведена спецоперація, в результаті якої в полон потрапило більше ніж сотня окупантів, в тому числі і бійці батальйону "Ахмат". Про це заявляє пресслужба СБУ в Telegram.
"Вчора нами проведено філігранну операцію, в результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми в перспективі вже думаємо про те, як максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших захисників додому", - зауважив він.
Крім того, він зауважив, що однією із основних задач відомства під час війни є повернення українських бійців із полону додому.
Саме тому СБУ активно зараз працює над поповненням обмінного фонду, тому важливим є те, що українські бійці можуть масово брати в полон російських та чеченських окупантів.
За словами Малюка, спеціальна обмінна група буде розширятися, тепер у її склад входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ и омбудсмен.
Що стосується полонених "кадирівців", то очільник ГУР заявив, що наразі із ними працюють спеціалісти та контррозвідники, щоб дізнатися більше інформації та задокументувати військові злочини.
Хто такий Василь Малюк
Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.
Обмін полоненими та війна РФ проти України - останні новини
Нагадаємо, 15 серпня очільник ГУР МО України Кирило Буданов розповів про пріоритети у процесі обміну полоненими між РФ та Україною.
Нагадаємо, через інтенсивні бої в Курській області, російська сторона вперше від початку війни запросила в України переговори щодо обміну полоненими.
Як стало пізніше відомо, представники Росії та України вже провели перший етап переговорів щодо обміну полоненими.
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