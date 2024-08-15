Ексохоронці Януковича та нацгвардієць: СБУ викрила агентурну мережу РФ

Служба безпеки України викрила агентурну мережу РФ, яка слідкувала за високопосадовцями України.

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СБУ викрила агентурну мережу РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram СБУ

Служба безпеки викрила нову агентурну мережу в Україні, яка працювала на ФСБ та передавала інформацію про високопосадовців України. Про це пресслужба СБУ повідомила на своїй сторінці в Telegram.

"СБУ викрила агентурну мережу фсб рф, яка збирала конфіденційну інформацію про українські спецслужби та правоохоронні органи, а також вітчизняних високопосадовців та громадських діячів, котрі цікавили ворога", - йдеться в повідомленні відомства.

Як заявили в СБУ, після отримання цих даних, росіяни планували вербувати українських посадовців, а також використовувати отриману інформацію для ліквідації українських чиновників та політиків.

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До агентурної мережі окупантів входило двоє колишніх охоронців президента-втікача Віктора Януковича, а також діючий військовослужбовець Нацгвардії.

"Головним агентом (резидентом) цього осередку був 48-річний Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу УДО, який супроводжував президента-втікача під час його "евакуації" до РФ", - заявили в СБУ.

За інформацією українських спецслужб, ця людина була завербована ще у 2012 році та активно співпрацювала протягом всіх цих років із росіянами.

Також до складу групи входив 46-річний киянин, діючий військовослужбовець Національної гвардії України. Свого часу він був водієм Іванцова, коли той служив в УДО України.

"Спецоперацію проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ, співробітники СБУ у м. Києві та Київській області разом з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - підсумували в СБУ.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Спецоперації СБУ - останні новини

Нагадаємо, ще в травні стало відомо, що Зеленського, Малюка та Буданова намагались вбити спецслужби Росії, СБУ попередила ці замахи.

Раніше українська служба безпеки заявила, що збила за допомогою дрона вже другий російський вертоліт на Курському напрямку.

Також СБУ заявила, що російські пропагандисти готують серію фейків про нібито військові злочини ЗСУ на території Курської області.

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