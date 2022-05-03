Ракетний удар по Закарпаттю: пошкоджено залізничну підстанцію в курортному Воловці

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Обласне керівництво Закарпаття підтвердило удар по інфраструктурі на залізничній станції Воловець, йдеться в пості Закарпатської ОДА у Facebook.

Ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом у Воловці. На місці події працюють рятувальники, інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію про жертви уточнюють. До ліквідації наслідків залучено відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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