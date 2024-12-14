До вибуху в Дніпрі причетна РФ: підозрюваного затримали 'по гарячих слідах'

СБУ та поліцейські "по гарячих слідах" затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву вибухового пристрою у Дніпрі.

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Правоохоронці затримали підозрюваного в теракті в Дніпрі / Колаж: Главред, фото: СБУ, Нацполіція

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У Дніпрі затримали 37-річного місцевого мешканця, підозрюваного у теракті

За попередніми даними, чоловік діяв за вказівками спецслужб РФ

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення, слідчі дії тривають

У Дніпрі затримали підозрюваного у теракті, що стався біля адмінбудівлі в центральному районі міста. Затриманим виявився 37-річний місцевий мешканець, який, ймовірно, діяв за вказівками російських спецслужб. Про це повідомила Нацполіція України.

СБУ та правоохоронці "по гарячих слідах" затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. За даними слідчих, до теракту причетний раніше судимий мешканець області.

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"Попередньо відомо, що фігурант діяв за вказівками спецслужб РФ", - розповіли поліцейські.

Наразі підозрюваний у вчиненні теракту перебуває у відділенні поліції. Правоохоронці проводять обшуки та слідчі дії у помешканні чоловіка.

Подію кваліфікували як терористичний акт за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання ймовірному винуватцю запобіжного заходу. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

"Внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина, також є поранені, серед них - двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики", - нагадали в СБУ.

Правоохоронці запевняють, що винних обов'язково знайдуть та притягнуть до відповідальності.

Теракти, які планувала РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Дніпрі 14 грудня стався вибух у центральному районі міста. Загинула одна людина, серед постраждалих — двоє поліцейських. Усі поранені доставлені до лікарні. Подію кваліфікували як теракт.

Також СБУ та Нацполіція запобігли теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка РФ. Затримано двох агентів, завербованих російськими спецслужбами, які мали виготовити вибухівку та підірвати її у багатолюдному місці столиці.

Крім цього, Росію підозрюють у плануванні терактів із запальними пристроями на літаках, які прямували до США та Канади. У липні 2024 року два вибухи сталися на складах DHL у Німеччині та Бірмінгемі. Західні служби безпеки вважають, що за цими диверсіями стоїть ГРУ РФ.

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